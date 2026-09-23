Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương, đáp ứng yêu cầu tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và các thành viên Nhóm 6.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về thông qua Quy chế làm việc Nhóm 6 tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo quyết định thành lập Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc Nhóm 6; dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và góp ý xây dựng Đề cương.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong thời gian tới và ý kiến của các đồng chí dự họp, phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các đồng chí thành viên Nhóm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, góp ý trực tiếp, có chất lượng vào dự thảo Đề cương; phối hợp chặt chẽ, khớp nối nội dung với các nhóm khác, góp phần đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học lịch sử và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

Để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này, kế hoạch hành động của nhóm cần bám sát kế hoạch tổng thể, bảo đảm tính khoa học, xác định rõ lộ trình, các mốc thời gian và nhiệm vụ cụ thể, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh cuộc họp.

Đặt ra yêu cầu bám sát kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, có lộ trình cụ thể, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên trong Nhóm phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề từ cơ sở; lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện Đề cương, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Đồng chí giao Tổ Biên tập, Tổ Giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện các văn bản để sớm ban hành, làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.