Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương, đáp ứng yêu cầu tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Sáng 23/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Trưởng Nhóm 6, chủ trì họp Nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu dự cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan và các thành viên Nhóm 6.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến thông qua Quy chế làm việc Nhóm 6 tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dự thảo quyết định thành lập Tổ biên tập, Tổ giúp việc Nhóm 6; dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh; góp ý xây dựng Đề cương.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong thời gian tới và ý kiến của các đồng chí dự họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận, thực tiễn; thể hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các đồng chí thành viên Nhóm nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ, góp ý kiến trực tiếp, có chất lượng vào dự thảo Đề cương; phối hợp chặt chẽ, khớp nối nội dung với các nhóm khác, góp phần đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam; làm rõ những bài học lịch sử và những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Đặt ra yêu cầu bám sát kế hoạch hành động, phân công rõ trách nhiệm, có lộ trình cụ thể, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các thành viên trong Nhóm phát huy trí tuệ tập thể, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên đề từ cơ sở, lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện Đề cương, bảo đảm chất lượng cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Tổ biên tập, Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thành các văn bản để sớm ban hành và tổ chức thực hiện ngay theo nhiệm vụ được phân công.