Bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác chuẩn bị Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Thành Long)

Tham dự cuộc họp có đại diện Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Văn phòng Bộ, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại, Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Vụ Thông tin Báo chí và Báo Thế giới & Việt Nam.

Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị LHVHATQT năm 2026, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Trưởng Ban Tổ chức chương trình Ngô Phương Nghị cho biết, đến nay, các công việc chuẩn bị cơ bản được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ đề ra.

Cụ thể, Ban Tổ chức đã hoàn tất việc xác định danh sách các đơn vị tham gia gian hàng, xây dựng chương trình tổng thể, kịch bản Lễ Khai mạc, phương án đón tiếp khách VIP cũng như bố trí mặt bằng và không gian tổ chức sự kiện. Theo đó, Liên hoan dự kiến có sự tham gia của 46 đại sứ quán, tổ chức quốc tế; 14 cơ quan ngoại vụ địa phương và đối tác; 11 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, với tổng số 94 gian hàng.

Các nội dung chính của chương trình cũng đang được tiếp tục hoàn thiện theo định hướng đã thống nhất, bao gồm không gian nghi lễ và dâng hương; hoạt động quảng diễn Bánh mì Việt Nam với sự tham gia của đại diện ba miền; không gian Việt Nam - ASEAN; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chương trình nghệ thuật.

Bản thiết kế dự kiến sân khẩu chính phục vụ lễ khai mạc LHVHATQT. (Nguồn: BTC)

Đáng chú ý, Liên hoan năm nay dự kiến có sự tham dự của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly; Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Đại sứ, Đại biện, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế cùng đông đảo khách mời trong nước. Chương trình cũng có sự tham gia của đại diện Hội Người mù, người có hoàn cảnh đặc biệt và phối hợp với Hội Người khuyết tật. Vì vậy, công tác lễ tân, đón tiếp và bảo đảm an ninh, an toàn được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn chuẩn bị tiếp theo.

Trên cơ sở đó, đại diện các đơn vị liên quan đề xuất phân công, phối hợp triển khai một số nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Cục Lễ tân Nhà nước và Phiên dịch đối ngoại hoàn thiện kịch bản đón tiếp khách VIP, các nghi thức tại Lễ Khai mạc. Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa phối hợp xử lý các vấn đề về thành phần tham dự, không gian giao lưu và đón tiếp khách quốc tế. Vụ Thông tin Báo chí xây dựng phương án truyền thông, họp báo và hướng dẫn phóng viên tác nghiệp.

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Cùng với đó, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn hoàn thiện phương án tổ chức hoạt động vận động thiện nguyện tại Lễ Khai mạc, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo đảm việc tiếp nhận và xác nhận các khoản đóng góp được thực hiện công khai, minh bạch. Công tác phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm cũng sẽ được tăng cường. Các đơn vị thi công được yêu cầu khẩn trương hoàn tất sân khấu, gian hàng, khu vực VIP và các khu chức năng, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sự kiện.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn và các đơn vị liên quan trong việc triển khai công tác chuẩn bị tổ chức LHVHATQT 2026. Thứ trưởng cho rằng, đến nay, các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng tiến độ, nhiều hạng mục quan trọng đã được định hình, thể hiện sự phối hợp tích cực giữa các đơn vị.

Nhấn mạnh Liên hoan là hoạt động đối ngoại văn hóa có ý nghĩa thiết thực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và ẩm thực Việt Nam; đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối giữa các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và địa phương, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những ngày tới, tập trung cao độ, không chủ quan, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được triển khai chu đáo, đồng bộ và chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thành Long)

Đối với hoạt động vận động thiện nguyện, Thứ trưởng nhấn mạnh cần tổ chức thiết thực, nhân văn, bảo đảm công khai, minh bạch trong tiếp nhận, quản lý và xác nhận các khoản đóng góp; qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và ý nghĩa nhân ái của Liên hoan.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương hoàn thành các phần việc còn lại; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ những vấn đề vượt thẩm quyền. Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn cần tiếp tục giữ vai trò đầu mối, thường xuyên cập nhật tiến độ và tổ chức rà soát thực địa, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và hậu cần được hoàn tất trước thời điểm diễn ra sự kiện.

Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự vào cuộc trách nhiệm, đồng bộ của các đơn vị, LHVHATQT 2026 sẽ được tổ chức thành công, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam và thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam với các nước.