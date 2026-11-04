Bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình trọng điểm của Trung ương Đảng

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng, bao gồm: Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam; tu bổ tòa nhà Phủ Chủ tịch và cải tạo nâng cấp Khu di tích tại Phủ Chủ tịch; quy hoạch cải tạo, xây dựng các khu trụ sở cơ quan Đảng Trung ương.

Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Sau khi nghe đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai và kiến nghị, đề xuất, phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương; ghi nhận sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Quang cảnh phiên họp.

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng đề ra, đồng chí yêu cầu các cơ quan hữu quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong quá trình triển khai các dự án. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình triển khai, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án.

Trước đó, ngày 22-10-2026, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú đã ký ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm của Trung ương Đảng, gồm 23 đồng chí. Ban Chỉ đạo đã ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên.