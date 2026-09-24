Bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm trong Công an nhân dân

Theo báo cáo tại hội nghị, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, tạo điều kiện của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn về thủ tục, nguồn vốn, Công an nhiều đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo, chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Các cơ quan chức năng cơ bản thực hiện nghiêm quy trình, quy chế trong thẩm định thủ tục, cấp phát vốn đầu tư, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thực hiện. Cùng với đó, công an các đơn vị, địa phương đang triển khai Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu các đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân; phấn đấu đến hết ngày 29-9 đạt tỷ lệ 70% và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trước ngày 15-12-2026.

Đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, dù tỷ lệ giải ngân hiện tại có thể đã đạt mức tương đối nhưng giá trị vốn còn lại rất lớn, vì vậy, các chủ đầu tư không được chủ quan. Tất cả các nguồn vốn được giao đều phải được tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và mục tiêu giải ngân đã đề ra.

Quang cảnh hội nghị.

Đối với những đơn vị không còn khả năng giải ngân theo kế hoạch, các đơn vị chức năng khẩn trương rà soát, tính toán phương án điều chuyển vốn sang những đơn vị có khả năng triển khai tốt hơn. Qua đó, bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và kết quả giải ngân chung của Bộ Công an. Với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đang chuẩn bị triển khai, cần tiếp tục rà soát chặt chẽ thủ tục, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi thực hiện.

Thượng tướng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn kết quả giải ngân với đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Việc hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân không chỉ là trách nhiệm của từng đơn vị mà còn góp phần vào kết quả chung của Bộ Công an, của địa phương và của cả nước.