Bảo đảm thực chất trong xét chọn, tôn vinh 'Gương sáng pháp luật'

Tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn hướng dẫn chi tiết một số các vấn đề về kỹ thuật trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi của các đại biểu, qua đó thống nhất cách thức triển khai công tác khen thưởng, tôn vinh trong lĩnh vực xây dựng và thi hành pháp luật.

Về xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng thống nhất tích hợp các nội dung hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn thành một nội dung khen thưởng thành tích chuyên đề trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Đối với việc tôn vinh “Gương sáng pháp luật”, Thứ trưởng yêu cầu xác định rõ mối quan hệ giữa xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và lựa chọn các điển hình để tôn vinh. Theo đó, trên cơ sở các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, tiếp tục lựa chọn những trường hợp có bề dày thành tích, đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật để tôn vinh “Gương sáng pháp luật”. Các tiêu chí về “bề dày thành tích” cần được cụ thể hóa, bảo đảm rõ ràng, thực chất, tạo thuận lợi cho việc đề xuất và xét chọn.

Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tiến độ, Thứ trưởng đề nghị khẩn trương hoàn thiện hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để thống nhất trong thời gian sớm nhất, làm cơ sở triển khai tới các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, bảo đảm đủ thời gian thực hiện.

Hướng dẫn cũng cần quy định cụ thể thời hạn nộp hồ sơ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đề xuất. Các đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác và bảo đảm đúng quy định của hồ sơ. Bộ Tư pháp là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, lập danh sách và chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương xem xét, thẩm định, đề xuất theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, Thứ trưởng yêu cầu Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý và Báo Pháp luật Việt Nam chủ động tiếp cận hồ sơ ngay từ khi tiếp nhận, triển khai đồng thời các phần việc để rút ngắn thời gian. Một mặt, hồ sơ phải được tổng hợp, lập danh sách và chuyển cơ quan có thẩm quyền kịp thời; mặt khác, cần chủ động nghiên cứu, bóc tách những thành tích nổi bật, xác định các trường hợp có bề dày đóng góp để lựa chọn “Gương sáng pháp luật”.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Ngọc kết luận cuộc họp.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị tăng cường đôn đốc, chủ động nắm bắt tình hình triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với các vấn đề mang tính kỹ thuật về hồ sơ, trình tự, thủ tục khen thưởng, cần phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để thống nhất hướng dẫn; những vướng mắc liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp phải được các đơn vị chủ động xử lý.

Thứ trưởng nhấn mạnh, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc chủ động, đồng bộ, đúng tiến độ và đúng quy định, qua đó lựa chọn được những tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, có thành tích và đóng góp nổi bật trong công tác xây dựng, thi hành pháp luật.