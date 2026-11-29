Thẳng thắn nhìn nhận

Những ngày cuối tháng 11, các cấp ủy trong tỉnh tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đây là dịp để rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Châu. Ảnh PV

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Xã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, trong đó, 12 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tiêu biểu là giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 40,1 triệu đồng, tăng 4,8 triệu đồng so với năm 2025; hoàn thành 5/5 dự án đầu tư, đồng thời thu hút thêm 3 dự án, đạt 160% kế hoạch; hoàn thành chuẩn hóa 77 tổ chức cơ sở đảng, làm sạch và số hóa 100% hồ sơ đảng viên. Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tự đánh giá, đề xuất xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày 25/11, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Châu. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá toàn diện những mặt còn hạn chế, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm; xây dựng kế hoạch khắc phục với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Trong đó, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cần tiếp tục được quan tâm, bởi đến nay, xã mới hoàn thành hỗ trợ 30/48 hộ, còn 18 hộ cần hỗ trợ.

Đồng chí Lù Văn Cường, Bí thư Đảng ủy xã Yên Châu, cho biết: Qua kiểm điểm, Đảng ủy xác định việc giữ vững kết quả đạt được và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng sau sắp xếp là nhiệm vụ thường xuyên. Xã sẽ tiếp tục rà soát quy chế làm việc, phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách địa bàn; tăng cường kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ cơ sở; cụ thể hóa từng nhiệm vụ, xác định rõ người phụ trách và thời hạn hoàn thành, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Đảng uỷ xã Suối Tọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2026.

Tại xã Suối Tọ, trong năm, cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Địa phương duy trì hơn 1.000 gốc chè shan tuyết; phát triển gần 900 ha ruộng bậc thang, ngô lai, sắn cao sản và xây dựng 8 mô hình trang trại nhóm hộ. Cùng với đó, xã hỗ trợ 30 hộ xóa nhà tạm; đến cuối tháng 11, đã hoàn thành, bàn giao 24 căn, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, xã vẫn là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, hạ tầng hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu cấp ủy phải có giải pháp lãnh đạo sát thực tiễn.

Tại hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy xã Suối Tọ, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Tổ phó Tổ công tác số 7 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã dự và chỉ đạo. Đồng chí đề nghị cấp ủy xã phân tích rõ hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp khắc phục cụ thể, phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, cần chú trọng thay đổi tư duy, củng cố và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phát huy vai trò của HTX, các tổ chức đoàn thể trong hướng dẫn người dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời, rà soát từng nhóm hộ nghèo để có phương án hỗ trợ sinh kế phù hợp, từng bước cải thiện đời sống.

Đồng chí Trương Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Suối Tọ, chia sẻ: Việc kiểm điểm giúp mỗi cán bộ có dịp nhìn lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận diện rõ những mặt còn hạn chế để chủ động điều chỉnh phương pháp làm việc. Cần duy trì tinh thần tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả công tác của từng cán bộ, đảng viên.

Sự tham gia của các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị kiểm điểm góp phần tăng cường tính khách quan trong đánh giá ở cơ sở. Những ý kiến chỉ đạo trực tiếp giúp địa phương có thêm góc nhìn, đối chiếu kết quả thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu chung, qua đó nâng cao chất lượng kiểm điểm, bảo đảm việc đánh giá, xếp loại sát thực tế.

Đổi mới đánh giá từ kết quả cụ thể

Kiểm điểm chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với việc nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực trạng và xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Vì vậy, cùng với bảo đảm đúng quy trình, nội dung kiểm điểm cần tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân chủ quan. Chỉ khi đánh giá đúng và trúng, công tác kiểm điểm mới trở thành cơ sở để nâng cao chất lượng lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tô Hiệu năm 2026.

Ngày 13/11, Ban Tổ chức Trung ương ban hành công văn hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2026, cập nhật một số nội dung phù hợp với quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; làm rõ đối tượng, trách nhiệm, thẩm quyền kiểm điểm, đánh giá; cập nhật các mẫu kiểm điểm. Một trong những điểm mới trong công tác đánh giá là lượng hóa các tiêu chí, gắn kết quả xếp loại với mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Việc đánh giá được thực hiện trên thang điểm 100, trong đó 30 điểm dành cho nhóm tiêu chí chung và 70 điểm dành cho kết quả thực hiện nhiệm vụ. Điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được xem xét trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vị trí việc làm và kế hoạch công tác được giao; chú trọng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và sản phẩm cụ thể.

Cách đánh giá này đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch thực hiện và có căn cứ để kiểm chứng kết quả. Đối với người đứng đầu, việc xếp loại cần gắn với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm đối với những hạn chế thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Với cán bộ, đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao phải trở thành căn cứ quan trọng để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thay vì chủ yếu dựa vào bản tự nhận xét hoặc đánh giá định tính. Bên cạnh kết quả công tác, việc đánh giá cũng chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương; trách nhiệm trong công tác tư tưởng, chấp hành kỷ luật phát ngôn và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú.

Chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tường Hạ tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: Việc đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ góp phần hạn chế những nhận xét cảm tính, làm rõ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tiếp tục hướng dẫn các cấp ủy cụ thể hóa tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và vị trí công tác; chú trọng hồ sơ, tài liệu minh chứng; bảo đảm kết quả xếp loại phản ánh đúng thực chất, không chạy theo thành tích, không áp đặt tỷ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động có nhiều thay đổi, khối lượng nhiệm vụ ở cơ sở ngày càng tăng, công tác đánh giá cán bộ, đảng viên cần được thực hiện thường xuyên, có căn cứ và sát thực tiễn. Kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc sẽ là cơ sở quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.