Bảo đảm thực chất công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Không buông lỏng điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ĐBQH Nguyễn Anh Tuấn (TP. Đà Nẵng) cho rằng, cần tăng cường hậu kiểm đối với việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động này được thực hiện nghiêm túc, thực chất.

Theo đại biểu, nếu thiếu cơ chế hậu kiểm chặt chẽ, doanh nghiệp có thể không thực hiện đầy đủ việc huấn luyện cho công nhân, người lao động trước khi bắt đầu làm việc. Kinh nghiệm từ một số nước cho thấy, huấn luyện không chỉ dừng ở việc hoàn thành thủ tục mà phải bảo đảm người lao động hiểu, nắm vững quy trình và các điều kiện an toàn trong quá trình làm việc.

Đại biểu dẫn thực tế, có doanh nghiệp báo cáo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động nhưng thực chất chỉ trả tiền cho cơ sở khám, chữa bệnh để lấy kết quả xét nghiệm lưu hồ sơ phục vụ kiểm tra, trong khi người lao động không được khám. Từ thực tế này, đại biểu lưu ý, ngay cả những quy định liên quan trực tiếp đến sức khỏe người lao động còn có thể bị thực hiện hình thức, do đó, việc nới lỏng yêu cầu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cần được cân nhắc thận trọng.

ĐBQH Nguyễn Anh Tuấn (TP. Đà Nẵng) phát biểu tại phiên thảo luận tổ về các luật liên quan đến lao động, việc làm. Ảnh: Xuân Quý

Nhấn mạnh chủ trương đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp là đúng đắn, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, cần đi đôi với cơ chế hậu kiểm đủ chặt chẽ trong các văn bản hướng dẫn thi hành. Bởi an toàn, vệ sinh lao động liên quan trực tiếp đến tính mạng con người, nên việc thực thi phải được kiểm soát thực chất, tránh tình trạng chỉ đáp ứng yêu cầu trên hồ sơ, giấy tờ.

Cùng quan điểm, ĐBQH Bùi Thị Kim Tuyến (Phú Thọ) đề nghị, dự thảo phải khẳng định rõ nguyên tắc hậu kiểm nhưng không buông lỏng các điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động. Theo đại biểu, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải gắn với nâng cao chất lượng huấn luyện, bảo đảm năng lực thực chất của các tổ chức cung cấp dịch vụ và xác định rõ trách nhiệm pháp lý khi xảy ra vi phạm; không để phát sinh tình trạng huấn luyện hình thức, cấp chứng nhận không đúng quy định.

ĐBQH Bùi Thị Kim Tuyến (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Xuân Quý

Đại biểu cũng đề nghị gắn chuyển đổi số với nâng cao hiệu quả bảo vệ người lao động. Theo đó, hệ thống cơ sở dữ liệu cần tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác minh thông tin, chứng nhận; đồng thời, hỗ trợ phát hiện chứng nhận không hợp lệ và tiếp nhận phản ánh về chất lượng huấn luyện.

Phát huy vai trò các tổ chức đại diện người lao động

Bên cạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, hậu kiểm, các đại biểu cũng lưu ý cần hoàn thiện cơ chế đại diện, bảo vệ người lao động tại những doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

ĐBQH Lê Nhật Thành phát biểu thảo luận tại Tổ 1. Ảnh: Văn Tuyến

Liên quan đến quyền, trách nhiệm của công đoàn tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Luật, sửa đổi khoản 10 Điều 10, ĐBQH Lê Nhật Thành (TP. Hà Nội) cho biết, dự thảo quy định công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động tại những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa thành lập công đoàn cơ sở khi được người lao động yêu cầu hoặc khi phát hiện người sử dụng lao động có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Tuy nhiên, theo đại biểu, tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người lao động thường hạn chế hiểu biết pháp luật, trong khi tổ chức công đoàn cấp trên ở xa địa bàn. Vì vậy, việc chờ người lao động yêu cầu hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm mới thực hiện trách nhiệm bảo vệ có thể chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đại biểu đề nghị bổ sung trách nhiệm chủ động nắm tình hình, hướng dẫn của công đoàn cấp trên tại những địa bàn này, góp phần kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

ĐBQH Phạm Hùng Thắng (Ninh Bình) phát biểu. Ảnh: Trọng Hiếu

Ở góc độ hoàn thiện khung pháp lý về đại diện người lao động, đại biểu Nguyễn Anh Tuấn đề nghị bổ sung quy định về sự tham gia của các tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Theo đại biểu, trong bối cảnh pháp luật cho phép thành lập các tổ chức đại diện người lao động khác ngoài tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, dự thảo Luật cần làm rõ vai trò của các tổ chức này trong bảo vệ quyền lợi người lao động về an toàn, vệ sinh lao động. Qua đó, bảo đảm tính tương thích với Bộ luật Lao động năm 2019 và phát huy vai trò đại diện của người lao động trong quá trình thực thi pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm khách quan trong điều tra tai nạn lao động nhằm bảo vệ quyền lợi của người bị nạn và thân nhân, ĐBQH Phạm Hùng Thắng (Ninh Bình) cho rằng, tai nạn lao động có thể làm phát sinh trách nhiệm của chính người sử dụng lao động.

Nếu cơ chế điều tra ở cấp cơ sở thiếu sự tham gia thực chất của đại diện người lao động, người bị nạn và thân nhân có thể gặp bất lợi trong quá trình xác định nguyên nhân, trách nhiệm và giải quyết chế độ. Dù dự thảo đã quy định việc điều tra lại khi có khiếu nại, tố cáo, đại biểu nhấn mạnh cần phòng ngừa nguy cơ thiếu khách quan ngay từ đầu.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung vào Điều 35 nguyên tắc điều tra tai nạn lao động phải bảo đảm khách quan, công khai kết quả theo quy định, có sự tham gia của đại diện người lao động phù hợp với pháp luật về lao động, công đoàn; đồng thời, bảo đảm quyền cung cấp thông tin, kiến nghị và tiếp cận kết quả điều tra của người bị tai nạn hoặc thân nhân.

Đối với các cơ sở chưa có tổ chức đại diện người lao động, đại biểu đề nghị giao Chính phủ quy định cách lựa chọn đại diện tham gia điều tra, thay vì quy định chi tiết thành phần đoàn điều tra ngay trong Luật.