Cục Hải quan yêu cầu bảo đảm thông suốt việc giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp khi chuyển sang bộ máy mới. (Ảnh: CHQ)

Duy trì giải quyết thủ tục trong quá trình chuyển đổi

Theo thông tin Cục Hải quan công bố ngày 27/11, Bộ trưởng Tài chính đã ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BTC ngày 26/11/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Để chuẩn bị cho thời điểm chuyển đổi, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các công việc về tổ chức cán bộ, pháp chế, nghiệp vụ và công nghệ thông tin, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân, doanh nghiệp không bị ảnh hưởng.

Trong 17 nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước của Cục Hải quan, quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan. Theo Cục Hải quan, các nội dung này được quy định tại Điều 17 và Điều 17a của Luật Hải quan. Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP cũng xác định quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro là nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế, trong đó có cơ quan Hải quan.

Quyết định đồng thời bổ sung nhiệm vụ về Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN). Cục Hải quan có trách nhiệm trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ phê duyệt danh mục. Theo Nghị định thư thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN, Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN có thẩm quyền quyết định việc cho phép sửa đổi danh mục trên cơ sở đề xuất của các nước thành viên, dưới sự chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN.

Tổ chức 20 Hải quan khu vực

Cục Hải quan được tổ chức theo mô hình 3 cấp. Tại địa phương, các Chi cục Hải quan khu vực được tổ chức lại thành 20 Hải quan khu vực. Tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của từng Hải quan khu vực được quy định tại phụ lục kèm theo quyết định. Bình quân mỗi Hải quan khu vực có không quá 8 đơn vị, gồm văn phòng, phòng và đội nghiệp vụ.

Hải quan cửa khẩu và Hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc Hải quan khu vực, với tổng số không quá 165 đơn vị. Các đơn vị này làm việc theo chế độ chuyên viên, không tổ chức đơn vị bên trong.

Ở Trung ương, Cục Hải quan có 12 đơn vị, gồm Văn phòng, 6 ban và 5 chi cục. Ban Giám sát quản lý về hải quan được tổ chức lại thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Ban Nghiệp vụ thuế hải quan được tổ chức lại thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu. Ba chi cục còn lại là Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan.