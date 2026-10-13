Người bệnh trên địa bàn Hà Nội điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai. (Ảnh: VÂN VÂN)

Theo đó, Bộ Y tế lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2025/TT-BYT, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư 01 kèm theo dự thảo, Bộ Y tế cho biết: đối với lĩnh vực y học cổ truyền, đề nghị chuẩn hóa tên bệnh, thể bệnh và mã hóa tương ứng với ICD-10, bảo đảm thống nhất trong thực hành chuyên môn, thanh toán bảo hiểm y tế và quản lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, xem xét bổ sung danh mục một số bệnh lĩnh vực y học cổ truyền được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng. Một trong những nội dung đáng chú ý là Bộ Y đề xuất bổ sung 22 bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu.

Cụ thể, tại điểm a khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư đề xuất bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 01/2025/TT-BYT như sau: Danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng quy định tại Phụ lục IA.

Dự thảo cũng đề xuất bổ sung Phụ lục IA quy định danh mục gồm bệnh, nhóm bệnh y học cổ truyền được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu trong lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng...

Bên cạnh việc bổ sung danh mục bệnh y học cổ truyền, tại điểm b khoản 2 Điều 1, dự thảo cũng đề xuất sửa đổi khoản 5 Điều 5 Thông tư 01/2025/TT-BYT theo hướng quy định trường hợp người bệnh đã được điều trị ổn định hoặc theo yêu cầu chuyên môn, tình trạng bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp cơ bản, cấp ban đầu để tiếp tục theo dõi, điều trị.