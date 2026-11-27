Chênh lệch dữ liệu dễ phát sinh vướng mắc

Trao đổi với phóng viên tại sự kiện liên quan đến chính sách thuế, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Vu An Plastic cho biết, doanh nghiệp gặp khó khăn khi đối chiếu doanh thu từ hoạt động kinh doanh qua sàn thương mại điện tử. Theo bà Hà, phí vận chuyển do khách hàng chịu nhưng sàn thương mại điện tử vẫn xuất hóa đơn cho doanh nghiệp, dẫn tới số liệu trên báo cáo thanh toán và báo cáo doanh thu có thể không trùng khớp. Doanh nghiệp vì vậy cần xác định đúng bản chất từng khoản nhằm bảo đảm số liệu kế toán và kê khai thuế.

Trong lĩnh vực giao nhận, logistics, bà Phan Thị Giang, Phó Giám đốc Công ty cổ phần NTG, cho biết doanh nghiệp thường liên kết với các nhà xe để vận chuyển hàng hóa sau khi thông quan. Tuy nhiên, thời điểm hoàn thành dịch vụ vận chuyển và thời điểm nhận hóa đơn từ đơn vị vận tải không phải lúc nào cũng trùng nhau. Có trường hợp phải 7 - 10 ngày sau khi vận chuyển hoàn thành, nhà xe mới xuất hóa đơn cho công ty, trong khi doanh nghiệp logistics còn có nghĩa vụ lập hóa đơn cho khách hàng sử dụng dịch vụ.

Cán bộ Thuế cơ sở 22 hỗ trợ hộ kinh doanh xã Quốc Oai. Ảnh: P.Nga

Sự khác biệt về thời điểm khiến doanh nghiệp phải đối chiếu nhiều lớp dữ liệu, từ hợp đồng, chứng từ vận chuyển, hóa đơn đầu vào đến doanh thu và hóa đơn đầu ra. Nếu không xác định đúng bản chất từng giao dịch, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi hoàn thiện hồ sơ hoặc giải trình số liệu.

Theo các chuyên gia, sai sót trong thực hiện nghĩa vụ thuế không phải lúc nào cũng xuất phát từ hành vi cố ý vi phạm. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân nằm ở chính đặc thù của hoạt động kinh doanh: một giao dịch có thể liên quan đến người bán, khách hàng, sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác. Khi dữ liệu giữa các bên không được đồng bộ, việc xác định doanh thu, chi phí và thời điểm lập hóa đơn trở nên phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro nếu chưa xác định đúng mô hình kinh doanh và cách tính thuế, chưa nắm chắc thời điểm lập hóa đơn hoặc chưa xây dựng quy trình kiểm soát chi phí, chứng từ phù hợp. Năng lực của bộ phận kế toán cũng là yếu tố cần được chú trọng, nhất là với doanh nghiệp có số lượng giao dịch lớn hoặc sử dụng nhiều nền tảng trung gian.

Trong bối cảnh đó, việc chuẩn hóa dữ liệu giao dịch và kiểm soát chứng từ ngay từ khâu phát sinh có ý nghĩa quan trọng, thay vì chỉ rà soát khi đến kỳ kê khai thuế.

Đối soát đúng, lập hóa đơn đúng thời điểm

Theo Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, nguyên tắc chung đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm lập hóa đơn khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ; trường hợp người cung cấp dịch vụ thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm thu tiền, trừ trường hợp thu tiền đặt cọc theo quy định của Bộ luật Dân sự để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định cơ chế riêng đối với một số hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ với số lượng lớn, phát sinh thường xuyên, cần thời gian đối soát số liệu giữa doanh nghiệp với khách hàng, đối tác và được bán theo kỳ nhất định. Khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu giữa các bên, nhưng phải bảo đảm thời hạn tối đa theo Nghị định. Các loại hình thuộc diện này có dịch vụ thương mại điện tử, logistics và một số dịch vụ đặc thù khác.

Cụ thể, đối với trường hợp thuộc cơ chế nêu trên, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm hoàn thành đối soát nhưng chậm nhất không quá ngày 7 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ hoặc không quá 7 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ quy ước, tùy trường hợp được quy định.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý để xử lý những giao dịch mà giá trị dịch vụ chỉ có thể xác định đầy đủ sau khi các bên hoàn tất quá trình đối soát. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể mặc nhiên áp dụng thời điểm đối soát cho mọi giao dịch. Việc áp dụng phải căn cứ loại hình dịch vụ, đặc điểm giao dịch, hợp đồng và điều kiện cụ thể theo Nghị định.

Với trường hợp doanh nghiệp logistics thuê nhà xe vận chuyển hàng hóa, thời điểm nhà xe xuất hóa đơn đầu vào không đương nhiên quyết định thời điểm doanh nghiệp lập hóa đơn đầu ra cho khách hàng. Đây là hai giao dịch với các chủ thể và nghĩa vụ riêng. Doanh nghiệp phải xác định thời điểm lập hóa đơn đối với dịch vụ mình cung cấp trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực tế của giao dịch.

Đây cũng là lý do doanh nghiệp cần xây dựng quy trình đối chiếu riêng cho từng nhóm giao dịch. Với hoạt động trên sàn thương mại điện tử, cần kiểm soát thống nhất dữ liệu đơn hàng, doanh thu, phí sàn, phí vận chuyển, bảng thanh toán và hóa đơn. Với logistics, cần đối chiếu hợp đồng, chứng từ xác nhận hoàn thành dịch vụ, bảng đối soát, hóa đơn của đơn vị vận tải và hóa đơn xuất cho khách hàng.

Quản trị dữ liệu để chủ động tuân thủ

Cùng với hoàn thiện quy định về hóa đơn, công tác quản lý thuế đang chuyển mạnh sang phương thức dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro. Nghị định số 254/2026/NĐ-CP xác định dữ liệu hóa đơn, chứng từ điện tử là cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

“Cơ quan thuế sử dụng nhiều nguồn thông tin để đánh giá mức độ tuân thủ của người nộp thuế, trong đó có dữ liệu hóa đơn điện tử, hồ sơ khai thuế và thông tin thu thập từ các cơ quan chức năng, bên thứ ba. Trên cơ sở đối chiếu dữ liệu, cơ quan thuế có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường để yêu cầu người nộp thuế rà soát, giải trình khi cần thiết. Vì vậy, khi nhận được yêu cầu hoặc cảnh báo, doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra giao dịch, đối chiếu hồ sơ và cung cấp tài liệu chứng minh tính thực tế, hợp pháp của hoạt động kinh doanh”. Chuyên viên chính Ban Quản lý tuân thủ và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Ngọc Thu

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 cũng đặt yêu cầu người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ đúng thời hạn; đồng thời cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế. Luật có hiệu lực từ ngày 1.7.2026.

Do đó, doanh nghiệp cần phân biệt rõ nghĩa vụ khai thuế và nghĩa vụ nộp thuế. Việc không phát sinh số thuế phải nộp trong một kỳ không mặc nhiên đồng nghĩa với việc được miễn nộp hồ sơ khai thuế; nghĩa vụ cụ thể được xác định theo từng sắc thuế và trường hợp pháp luật quy định.

Từ thực tế phát sinh tại doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là cập nhật quy định mới mà còn phải tổ chức lại quy trình quản trị dữ liệu. Hóa đơn, hợp đồng, dữ liệu đơn hàng, bảng thanh toán, chứng từ vận chuyển và các tài liệu liên quan cần được lưu giữ, đối chiếu thống nhất để khi cần có thể xác định rõ nguồn gốc từng khoản thu, chi.

Trong môi trường kinh doanh ngày càng có nhiều giao dịch qua nền tảng số và sự tham gia của các bên trung gian, kiểm soát dữ liệu từ đầu sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong kê khai, xác định đúng thời điểm lập hóa đơn và chủ động hơn khi giải trình với cơ quan thuế. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với định hướng quản lý thuế dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ được đặt ra trong Luật Quản lý thuế mới.