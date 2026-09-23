Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung Phiên họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, sáng 23/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành nội dung Phiên họp.

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp

Trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, sau khi triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, hầu hết các quy định đã đi vào thực tiễn và đang được triển khai thuận lợi.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoảng trống pháp lý và một số ít các quy định chưa đảm bảo tính thống nhất, chưa tạo động lực cho quá trình phát triển đối tượng và khơi thông nguồn lực đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội. Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 là cần thiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, dự án Luật được xây dựng nhằm thể chế hóa các quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thực tiễn thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; phù hợp với thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và nguyên tắc phân định thẩm quyền trong Chính phủ và của chính quyền địa phương;

Sửa đổi, bổ sung các quy định đảm bảo tính thống nhất, đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội và tạo động lực cho đầu tư, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Về phạm vi điều chỉnh, dự thảo Luật sửa đổi các quy định về: sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; bãi bỏ các quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính về BHXH; sửa đổi các quy định về thẩm quyền, tên gọi các Bộ, ngành để phù hợp chủ trương và nguyên tắc xây dựng luật; chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, chính sách, nhằm đảm bảo tính thống nhất trong các quy định của Luật BHXH tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện và nội dung đầu tư quỹ BHXH, khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư...

Không để phát sinh khoảng trống pháp lý, vướng mắc trong thi hành

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật theo Tờ trình số 667/TTr-CP của Chính phủ.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Hồ sơ dự án Luật đầy đủ theo quy định. Dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; cơ bản bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên; thống nhất trong hệ thống pháp luật; không để phát sinh khoảng trống pháp lý, vướng mắc trong thi hành.

Thảo luận tại Phiên họp, thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; danh mục đầu tư quỹ BHXH; bảo hiểm hưu trí bổ sung; Hội đồng quản lý BHXH; trách nhiệm của các cơ quan trong phát triển người tham gia BHXH; quản lý nhà nước về BHXH...

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu kết luận nội dung Phiên họp. Ảnh: CTTĐT Quốc hội

Đề nghị các cơ quan tiếp tục rà soát về cơ chế, chính sách, tổ chức thực hiện, phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, người lao động.

Việc hoàn thiện dự thảo Luật cũng cần gắn với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm các nội dung được tiếp thu, giải trình đầy đủ, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau được thể hiện rõ, qua đó nâng cao chất lượng hồ sơ trình Quốc hội xem xét...