Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo gắn với yêu cầu quản lý nhà nước

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh nêu rõ, các ý kiến tại Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc chỉ ra những điểm chưa phù hợp, mà quan trọng hơn là cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và phương án hoàn thiện.

Những ý kiến xác đáng, có cơ sở pháp lý và thực tiễn sẽ là nguồn thông tin rất quan trọng để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm dự thảo Nghị định khi được ban hành thực sự đúng, trúng, đồng bộ, khả thi, giải quyết được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, đúng pháp luật trong tình hình mới.

Góp ý tại Hội nghị, các ý kiến cho rằng Dự thảo đã quy định chi tiết một số điều nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật mới được ban hành trong quá trình thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước với việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tôn giáo…

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhấn mạnh, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là quyền cơ bản của công dân, được Hiến pháp quy định, do đó việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực tự do tín ngưỡng, tôn giáo cần hướng tới bảo đảm quyền, tạo thuận lợi và phòng ngừa vi phạm.

Trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật, cần lấy bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo làm một trong những nội dung xuyên suốt, gắn với yêu cầu quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng ngừa, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật…