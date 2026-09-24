Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo gắn với bản sắc địa phương

Ba Vì là địa phương có quy mô dân số 26.651 người, trong đó khoảng 53,8% là người dân tộc thiểu số. Xã có nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, trong đó nhiều lễ hội, phong tục truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, như: Lễ cấp sắc, lễ hội xuống đồng, lễ hội cồng chiêng, Tết nhảy và các làn điệu dân ca. Đây là những giá trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần tạo nên bản sắc riêng của địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PV

Trên địa bàn xã hiện có 22 di tích liên quan đến tín ngưỡng, trong đó 4 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 7 di tích được xếp hạng cấp thành phố và 11 di tích chưa được xếp hạng. Về tôn giáo, xã Ba Vì hiện có chùa Tản Viên tại thôn Đồng Tiến, với khoảng 1.000 phật tử.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Ba Vì đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo theo hướng rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động của cơ sở, đồng thời bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong quản lý. Xã chú trọng phân cấp, ủy quyền phù hợp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ; từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình mới.

Đại diện UBND xã Ba Vì báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: PV

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và người đại diện các cơ sở tín ngưỡng cơ bản chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huyền ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xã Ba Vì đạt được trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đồng chí, xã Ba Vì là địa bàn rộng, có đặc thù văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ đáng kể; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo gắn chặt với đời sống văn hóa cộng đồng. Trong điều kiện đó, việc địa phương duy trì tình hình ổn định, không để phát sinh vụ việc phức tạp là kết quả đáng ghi nhận.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại chương trình. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị xã Ba Vì tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; chủ động nắm tình hình, nhận diện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật.

Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và người có uy tín; thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, qua đó tăng cường sự gắn bó, đồng thuận giữa các cơ sở tôn giáo, người dân với chính quyền địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Đoàn giám sát cũng đề nghị xã Ba Vì quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo cần được gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao hạ tầng, dân trí và đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Ba Vì phát triển ổn định, bền vững.