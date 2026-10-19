Bảo đảm quyền tiếp cận cho người khuyết tật trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng giao thông

Trong giai đoạn 2026 - 2032, Sở Xây dựng tập trung rà soát các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và lồng ghép yêu cầu tiếp cận của người khuyết tật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các hoạt động kiểm định, cấp phép và kiểm tra công trình được thực hiện theo thẩm quyền, góp phần nâng cao việc tuân thủ các yêu cầu về khả năng tiếp cận của người khuyết tật.

Đặc biệt đối với hạ tầng giao thông công cộng, Sở chú trọng rà soát thực trạng các phương tiện và cơ sở vật chất, nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận; đồng thời phối hợp cùng các sở liên ngành triển khai chính sách miễn, giảm giá vé theo quy định.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2032, 100% công trình thiết yếu công cộng xây mới và 100% phương tiện giao thông công cộng bảo đảm tiếp cận đối với người khuyết tật. Đây là một trong những định hướng trọng tâm nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị thuận tiện, an toàn và bình đẳng cho mọi người.

Việc thực hiện các nhiệm vụ này hướng tới giảm thiểu những rào cản trong quá trình di chuyển, sử dụng công trình công cộng và tiếp cận dịch vụ đô thị của người khuyết tật. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị biển hiện đại, đáng sống và trung tâm kinh tế - xã hội của cả nước.