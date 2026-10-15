Bảo đảm quyền lợi người tham gia

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tư vấn chế độ chính sách cho người lao động

Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH, công tác tuyên truyền, tư vấn được BHXH tỉnh tăng cường. Bà La Thị Thu Phương, Trưởng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh cho biết: Chúng tôi đã lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm người tham gia, kết hợp tuyên truyền rộng rãi với tư vấn trực tiếp. Với lao động tự do, người dân thì được giải thích về mức đóng, phương thức đóng và quyền lợi để lựa chọn phù hợp với khả năng kinh tế. Với người đang tham gia, chúng tôi chú trọng giải đáp vướng mắc, hướng dẫn tra cứu thông tin, thực hiện hồ sơ, giúp người dân hiểu đúng và duy trì quá trình tham gia.

Từ đầu năm 2026 đến nay, BHXH tỉnh phối hợp tổ chức 125 hội nghị tuyên truyền, đối thoại với 10.160 người tham dự; phối hợp đăng tải 39 phóng sự phát thanh, truyền hình và trên 640 tin bài, văn bản trên Cổng thông tin điện tử; đăng hơn 1.600 bài viết trên các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh và cơ sở.

Đi đôi với tuyên truyền, hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh và các cơ sở đã chú trọng rà soát, đối chiếu dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục và phối hợp với các đơn vị liên quan trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, chi trả chế độ đúng, đủ, kịp thời.

Qua tư vấn, tuyên truyền, những băn khoăn cụ thể được giải đáp, giúp người dân chủ động hơn khi tiếp cận chính sách. Anh Nông Văn Hưng, kinh doanh tại Chợ Đồng Mỏ, xã Chi Lăng chia sẻ: Trước đây, tôi nghĩ chỉ người làm việc trong cơ quan nhà nước mới có lương hưu. Khi tìm hiểu và được tư vấn về BHXH tự nguyện, tôi hiểu lao động tự do cũng có cơ hội hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế (BHYT) nên đã đăng ký tham gia và thấy yên tâm hơn vì có thêm chỗ dựa khi về già.

Cùng với đó, BHXH tỉnh và các cơ sở phối hợp tổ chức chi trả qua tài khoản, giúp người hưởng chủ động nhận tiền, giảm việc đi lại, đồng thời thuận lợi cho quản lý chi trả. Đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh có 29.980 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản, đạt 95,08% tổng số người hưởng.

Song song với hỗ trợ người tham gia, BHXH tỉnh chú trọng kiểm tra trách nhiệm đóng bảo hiểm của đơn vị sử dụng lao động. Nội dung kiểm tra tập trung vào đối tượng, mức đóng, thời gian đóng, phương thức đóng và giải quyết chế độ BHXH. Từ đầu năm 2026 đến nay, thực hiện kết luận kiểm tra, BHXH tỉnh đã thu trên 200 triệu đồng gồm: truy thu cộng nối thời gian trên 6 tháng, truy thu đối với lao động chưa tham gia, truy thu do đóng thiếu mức đóng theo quy định. Qua đó, yêu cầu đơn vị khắc phục nghĩa vụ đóng chưa đầy đủ, hạn chế ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Nhờ đó, quyền lợi người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh có trên 11.100 người được giải quyết hưởng các chế độ BHXH. Đến hết tháng 9/2026, BHXH tỉnh quản lý, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng cho 31.530 người (tăng 706 người so với cùng kỳ năm 2025).

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục trực tiếp làm việc với đơn vị chậm đóng kéo dài; phối hợp với Công an tỉnh, Thuế tỉnh và chính quyền cơ sở đôn đốc, xử lý chậm đóng, trốn đóng. Cùng với đó, duy trì tư vấn, hỗ trợ trực tiếp; phối hợp tháo gỡ vướng mắc trong khám, chữa bệnh, thanh toán BHYT và giải quyết chế độ cho người lao động để chính sách BHXH, BHYT tiếp tục phát huy vai trò điểm tựa an sinh, củng cố niềm tin để người dân, người lao động gắn bó lâu dài.