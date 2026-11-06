Bảo đảm quyền lợi người dân vùng dự án Hồ Đắk Gang

Dự án Hồ Đắk Gang thu hồi 186,4 ha, liên quan đến 669 hộ dân

Rà soát từng trường hợp, làm rõ căn cứ bồi thường

Ông Nguyễn Duy Phương, ở thôn Bắc Sơn, có diện tích đất bị thu hồi 689,1 m², gồm 100 m² đất ở nông thôn và 589,1 m² đất trồng cây lâu năm. Trên diện tích đất thu hồi có 2 nhà tạm, một giếng đào và một giếng khoan. Tuy nhiên, theo biên bản của chính quyền địa phương, 2 nhà tạm này không được sử dụng để ở. Vì vậy, việc xác nhận hộ phải di chuyển chỗ ở là chưa phù hợp với thực tế. Trên cơ sở biên bản đã lập và cam kết của người dân, phương án bồi thường được rà soát theo hướng không tính bồi thường đối với 2 nhà tạm này.

Một số trường hợp khác như: ông Hà Văn Tiềm, ông Hà Văn Tuân và bà Trương Thị Xuân cũng được rà soát về diện tích, nguồn gốc đất, tài sản trên đất và điều kiện di chuyển chỗ ở.

Một số hộ được đề xuất xem xét tái định cư sau khi xem xét, đánh giá thực tế, trong đó có ông Vi Văn Hùng, ông Tăng Hồng Minh... Sự khác nhau giữa các trường hợp cho thấy, việc giải quyết chính sách cần dựa trên hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng đất và điều kiện thực tế của từng hộ, không thể chỉ căn cứ vào một yếu tố riêng lẻ.

Ông Trương Văn Bình - Bí thư Đảng ủy xã Đắk Mil cho biết, người dân có đất bị thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không chỉ liên quan đến giá trị đất đai, tài sản mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sinh sống, sản xuất và ổn định cuộc sống sau thu hồi đất. Bởi vậy, việc giải thích rõ căn cứ pháp lý, công khai phương án và tiếp nhận kiến nghị có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tạo sự đồng thuận.

Cùng với đó, những trường hợp còn ý kiến khác nhau cần được rà soát đầy đủ, xác minh các nội dung liên quan và đối chiếu quy định pháp luật trước khi đưa ra quyết định. Với những kiến nghị có căn cứ, cơ quan chức năng cần xem xét, giải quyết kịp thời; những nội dung chưa đủ điều kiện cần được giải thích cụ thể để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Bồi thường, đẩy nhanh tiến độ dự án

Dự án Hồ Đắk Gang thu hồi 186,4 ha, liên quan đến 669 hộ dân. Trong đó, địa bàn xã Đắk Mil có khoảng 171 ha với 414 hộ; xã Cư Jút có 15,4 ha với 255 hộ. Đến thời điểm này, 9 phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hỗ trợ cây trồng đã được phê duyệt với 169 ha, liên quan đến 400 hộ dân, tổng kinh phí 283,1 tỷ đồng. Trong số này, 348 hộ đã nhận tiền và bàn giao 148,53 ha mặt bằng, tương ứng số tiền chi trả 251,5 tỷ đồng. Phần còn lại là 20,45 ha, liên quan đến 52 hộ, với kinh phí 31,6 tỷ đồng, chưa hoàn tất chi trả và bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư là một trong những phần việc cần được triển khai đồng bộ. Theo báo cáo, 9 hộ đã bốc thăm vị trí tái định cư và được bàn giao đất ngoài thực địa. Đối với các hộ còn lại, chính quyền địa phương đang rà soát hồ sơ để tổ chức bốc thăm theo quy định.

Đối với các diện tích chưa được phê duyệt phương án, ông Bình cho biết, công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất và xây dựng phương án bồi thường đã được triển khai. Những phần việc này đang được hoàn thiện theo trình tự, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Dự án Hồ Đắk Gang đang đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thực hiện và chính quyền địa phương trong rà soát hồ sơ, giải quyết kiến nghị, tổ chức chi trả và bàn giao mặt bằng. Với những hộ chưa đồng thuận, công tác vận động đi cùng đối thoại và giải thích chính sách trên cơ sở hồ sơ cụ thể, để vướng mắc được xử lý có căn cứ và quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm.