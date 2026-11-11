Bảo đảm quyền lợi, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân tuyến cơ sở

Các bác sĩ của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đến phối hợp Bệnh viện đa khoa Quốc Oai khám, tư vấn cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Từ hợp tác chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật đến phát triển các chuyên khoa sâu, các bệnh viện tuyến cơ sở đang từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân nhiều hơn. Qua đó, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà Tạ Thị Lịch (74 tuổi), xã Kiều Phú (thành phố Hà Nội), lần đầu tiên đến khám chuyên khoa ung bướu tại Bệnh viện đa khoa Quốc Oai (thành phố Hà Nội). Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện những bất thường ở tuyến giáp và tư vấn hướng điều trị tiếp theo. Với bà Lịch, đây không chỉ là một lần khám bệnh, mà còn là cơ hội phát hiện vấn đề sức khỏe vốn chưa từng được kiểm tra trước đó.

Bà Lịch cho biết: “Chúng tôi rất mừng khi thấy các y, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội xuống Bệnh viện đa khoa Quốc Oai trực tiếp thăm khám, tư vấn và chẩn đoán bệnh cho người dân trên địa bàn. Đây là cơ hội giúp chúng tôi được tiếp cận với các bác sĩ có chuyên môn ngay tại địa phương. Việc các bác sĩ tuyến trên về thăm khám đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, kể cả những người ở xa trung tâm, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng hơn, biết rõ tình trạng sức khỏe của mình và chủ động điều trị”.

“Qua đợt khám lần này, các bác sĩ phát hiện tuyến giáp của tôi có những dấu hiệu bất thường và tư vấn cần sớm thu xếp thời gian để phẫu thuật. Dù kết quả khiến tôi không khỏi lo lắng, nhưng tôi cũng lạc quan hơn vì bệnh được phát hiện kịp thời, có hướng điều trị cụ thể. Tôi cũng như nhiều người dân sinh sống trên địa bàn mong rằng, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai, ngành y tế Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì mô hình này và tiến tới nhân rộng các chuyên khoa khác, để ngày càng có nhiều người được khám, phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời”, bà Lịch chia sẻ.

Với mong muốn đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân, giúp người bệnh được phát hiện sớm, tư vấn và định hướng điều trị kịp thời ngay tại nơi sinh sống, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đã ký kết chương trình hợp tác chuyên môn giữa hai đơn vị. Theo đó, vào thứ Ba hằng tuần, các bác sĩ từ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sẽ đến Bệnh viện đa khoa Quốc Oai trực tiếp khám cho người dân các chuyên khoa như: ung bướu, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh. Thông qua hoạt động này, người dân có cơ hội được phát hiện bệnh sớm hơn, được tư vấn, theo dõi và kết nối điều trị; đặc biệt người bệnh có thêm cơ hội được chăm sóc liên tục, hạn chế nguy cơ bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết: “Tại Phòng khám Ung bướu (Bệnh viện đa khoa Quốc Oai) hằng tuần vào thứ Ba, người dân trên địa bàn và các vùng phụ cận sẽ được chúng tôi trực tiếp thăm khám, tư vấn và đánh giá tình trạng sức khỏe. Với những trường hợp có khối u nghi ngờ người bệnh được bác sĩ trực tiếp tư vấn, chỉ định siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, có thể tiến hành sinh thiết, phối hợp đọc kết quả ngay tại đây. Như vậy, người bệnh không chỉ giảm thời gian, chi phí đi lại, mô hình còn giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận chuyên môn tuyến trên, đồng thời bảo đảm quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. Từ phát hiện sớm đến tư vấn, theo dõi và kết nối điều trị, người bệnh có thêm cơ hội được chăm sóc liên tục, hạn chế nguy cơ bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp”.

“Qua tìm hiểu thực tế, nhiều người bệnh còn có tâm lý e ngại, ngại đi lên tuyến trên nên thường chần chừ đi khám bệnh. Đây là lý do chúng tôi mong muốn đưa hoạt động khám chuyên khoa về gần người dân hơn, giúp người bệnh không còn trì hoãn việc thăm khám, chủ động phát hiện bệnh và được điều trị kịp thời. Ngoài ra, việc đưa bác sĩ chuyên khoa về tận cơ sở không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong thăm khám, giảm tâm lý e ngại và rào cản đi lại, mà còn tạo cơ hội phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, có hướng chẩn đoán và điều trị kịp thời, hạn chế tình trạng bệnh tiến triển nặng mới được phát hiện”, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh chia sẻ.

Trong khi đó, Thạc sĩ, bác sĩ Phong Ngọc Hùng, Phụ trách Phòng khám Ung Bướu (Bệnh viện đa khoa Quốc Oai) cho biết, thông qua chương trình hợp tác hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, không chỉ người dân Quốc Oai được tiếp cận dịch vụ khám chuyên khoa ung bướu ngay tại địa phương mà đội ngũ y, bác sĩ công tác tại bệnh viện có thêm nhiều cơ hội học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn. “Với phương châm “cầm tay, chỉ việc” các bác sĩ đến từ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã hướng dẫn chúng tôi quy trình thăm khám, sàng lọc về ung bướu, tư vấn và định hướng điều trị cho người bệnh. Đặc biệt, với những bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn, chúng tôi được hướng dẫn cách quản lý, chăm sóc giảm nhẹ ngay tại bệnh viện, giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống”, Thạc sĩ, bác sĩ Phong Ngọc Hùng nói thêm.

Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc Oai siêu âm cho người dân trên địa bàn đến khám bệnh. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

“Bên cạnh đó, các buổi sinh hoạt khoa học, đào tạo chuyên môn được tổ chức thường xuyên giúp chúng tôi cập nhật kiến thức, từng bước tiếp cận và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu. Với sự hỗ trợ của bệnh viện tuyến trên, hi vọng năng lực khám, chẩn đoán và điều trị ung bướu của đội ngũ thầy thuốc tại bệnh viện sẽ ngày càng được nâng cao, qua đó giúp người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng ngay trên địa bàn mình sinh sống”, Thạc sĩ, bác sĩ Phong Ngọc Hùng chia sẻ.

Chia sẻ về những kết quả bước đầu đạt được, Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc Oai cho biết: Thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Quốc Oai đã triển khai hợp tác chuyên môn toàn diện với Bệnh viện đa khoa Hà Đông; ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật. Đáng mừng, thông qua hợp tác này, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc Oai đã từng bước làm chủ một số kỹ thuật như tán sỏi ngược dòng, kết hợp xương đùi, siêu âm cơ xương khớp; triển khai và làm chủ được các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực ung bướu…, góp phần nâng cao năng lực điều trị ngay tại đơn vị.

Không chỉ nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện, đơn vị còn chú trọng trong việc hỗ trợ y tế tuyến cơ sở. Cụ thể, hiện Bệnh viện đa khoa Quốc Oai hỗ trợ chuyên môn cho các Trạm Y tế xã Hưng Đạo, Quốc Oai, Kiều Phú, Phú Cát trong việc đào tạo, hướng dẫn chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật. Đặc biệt, trong chương trình khám sức khỏe toàn dân miễn phí vừa qua, bệnh viện đã phối hợp hỗ trợ các địa phương, với tổng số gần 40 nghìn lượt người được khám.

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quốc Oai làm xét nghiệm cho người bệnh. (Ảnh: THẮNG ĐẠT)

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, chú trọng đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ. Qua đó, từng bước phát triển các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại cơ sở, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao gần nơi sinh sống, giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế chuyển tuyến không cần thiết. Đối với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, bệnh viện sẽ kịp thời tư vấn, kết nối và chuyển người bệnh đến cơ sở chuyên khoa để được điều trị phù hợp. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền lợi và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân tuyến cơ sở, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Cường cho biết thêm.