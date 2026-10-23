Bảo đảm quyền lợi, điều kiện sinh sống của người dân khi tái thiết gần 450ha ở Vĩnh Hưng

Tọa đàm "Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng" hướng tới trung tâm dịch vụ, thương mại hiện đại của Thủ đô

Tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (TP Hà Nội) Ngô Mạnh Cường cho biết, sau sáp nhập, phường có diện tích 4,47km², dân số khoảng 80.000 người.

Nằm cách hồ Gươm khoảng 4km, Vĩnh Hưng có vai trò quan trọng trong kết nối trung tâm Thủ đô với khu vực phía Nam và Đông Nam.

Tuy nhiên, hạ tầng đô thị tại đây còn nhiều bất cập. Các khu dân cư phát triển manh mún, thiếu quy chế quản lý trật tự xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Mạng lưới giao thông ngõ xóm chật hẹp, nhiều tuyến đường có mặt cắt tối đa khoảng 7,5m.

"Với hiện trạng này, khi hai ô tô đi ngược chiều, một xe phải dừng lại nhường đường", ông Ngô Mạnh Cường nói và cho biết, tình trạng ùn tắc xảy ra thường xuyên.

Để khắc phục, dự án chỉnh trang, tái thiết Vĩnh Hưng đã được phê duyệt trên tổng diện tích 447ha. Trong đó, hơn 50% diện tích dành cho chỉnh trang khu dân cư hiện hữu. Dự kiến, các tuyến ngõ được mở rộng lên 7 - 13,5m; hệ thống cấp nước, viễn thông được ngầm hóa; bổ sung họng cứu hỏa, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, không gian xanh và khu vui chơi.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường. Ảnh: THUẬN AN

Tại tọa đàm, TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định Vĩnh Hưng được chọn làm điểm đột phá tái thiết trong bối cảnh Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình 9 cực, trong đó khu vực phía Đông giữ vị trí chiến lược.

Vĩnh Hưng có lợi thế lớn về quỹ đất, vị trí kết nối cùng tiềm năng phát triển đô thị theo mô hình gắn với giao thông công cộng (TOD), hướng tới trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại hiện đại, giảm tải cho nội đô. Dù vậy, quy hoạch cần giải quyết hài hòa vấn đề dân số, nhà ở và hạ tầng xã hội.

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN AN

TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm đề nghị rà soát kỹ phương án gia tăng dân số từ 68.000 lên 190.000 người nhằm bảo đảm các chỉ tiêu đất đai và hạ tầng tương ứng. Ngoài ra, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư cần có cơ chế bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Bên cạnh đó, với hệ thống trường học, quy hoạch hiện dành hơn 30ha đất, cần nghiên cứu nâng lên gần 40ha để phát triển các trường liên cấp, đáp ứng nhu cầu học tập trong tương lai…

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết thêm, trong quá trình giải phóng mặt bằng, việc xây dựng nhà tái định cư được thực hiện để khi các hộ dân thuộc diện bố trí tái định cư hoặc đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, thì đã có nhà để bố trí. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tái thiết đô thị, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện sinh sống của người dân bị ảnh hưởng.