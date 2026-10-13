Bảo đảm quyền lợi của người lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện một số quy định về pháp luật lao động và Luật Công đoàn tại 18 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát, nhìn chung, các DN chấp hành tốt quy định của pháp luật, thực hiện nhiều chính sách tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chăm lo phúc lợi cho người lao động (NLĐ) được thực hiện.

Doanh nghiệp quan tâm chăm lo

Công ty TNHH Komipo Vân Phong Power Service (phường Đông Ninh Hòa) là DN có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Hiện tại, công ty có 250 NLĐ, tất cả đều được ký kết hợp đồng lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Công ty hỗ trợ suất ăn ca với mức 54.500 đồng/suất; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động và tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho NLĐ. Thu nhập được duy trì theo hướng năm sau cao hơn năm trước; các khoản tiền thưởng dịp lễ, Tết được thực hiện đầy đủ. Bên cạnh thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, công ty còn mua thêm bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho NLĐ. Hằng năm, công ty hỗ trợ kinh phí tổ chức tham quan, du lịch, dã ngoại, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tạo sự gắn bó của NLĐ với DN.

Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật lao động tại các doanh nghiệp.

Tương tự, Chi nhánh Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên - Trạm nghiền Cam Ranh (xã Nam Cam Ranh) có 124 lao động, tất cả đều được ký kết hợp đồng lao động và hưởng đầy đủ chế độ, chính sách, phúc lợi theo quy định. Đáng chú ý, công ty hỗ trợ đóng thay toàn bộ phần kinh phí đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của NLĐ, tương đương 10,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm. Công ty cũng thực hiện tốt công tác huấn luyện ATVSLĐ, tổ chức tốt các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng chu đáo, góp phần chăm lo đời sống, tăng cường sự gắn kết và động lực để NLĐ yên tâm làm việc.

Qua giám sát, 100% NLĐ tại các DN được giao kết hợp đồng lao động. Tiền lương bình quân của NLĐ đạt hơn 9,4 triệu đồng/người/tháng; mức thưởng Tết bình quân đạt 9,5 triệu đồng/người. Hầu hết các DN đều tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ, với mức từ 17.000 đến 54.500 đồng/suất.

Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (phường Bắc Nha Trang) hiện có 856 NLĐ, tất cả đều được ký kết hợp đồng lao động. Công ty duy trì chính sách khen thưởng gắn bó, thâm niên nhằm ghi nhận những đóng góp của NLĐ. Quỹ Khuyến học, bữa ăn ca, “Bữa cơm Công đoàn” được duy trì nhằm chăm lo, động viên NLĐ. Những trường hợp gặp khó khăn đột xuất đều được công ty trích quỹ thăm hỏi hỗ trợ, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia.

Công nhân Công ty TNHH Vĩnh Phương trong giờ làm việc.

Công ty TNHH Vĩnh Phương (phường Bắc Nha Trang) hiện có 760 NLĐ, với mức thu nhập bình quân hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài thực hiện tốt các chính sách theo quy định, công ty điều chỉnh mức phụ cấp tăng ca lên 50%, cao hơn 20% so với quy định. Mỗi NLĐ còn được tặng một thẻ bảo hiểm sinh mạng rủi ro; các khoản tiền thưởng dịp lễ, Tết được thực hiện đầy đủ.

Tăng cường giám sát, khắc phục hạn chế

Theo bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, mặc dù các DN cơ bản thực hiện tốt quy định của pháp luật lao động và Luật Công đoàn, song vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Chậm đóng BHXH; chưa chú trọng công tác huấn luyện ATVSLĐ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đầy đủ; việc thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) còn hạn chế... Cụ thể, có 3/18 DN chậm đóng BHXH, với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng; 3/18 DN chưa xây dựng kế hoạch ATVSLĐ. Công tác khám sức khỏe và huấn luyện an toàn lao động tại 3 DN còn hạn chế. Về thực hiện Luật Công đoàn, có 9/18 đơn vị đã thành lập CĐCS với 3.327 đoàn viên, 8 đơn vị với 986 NLĐ chưa thành lập CĐCS. Một DN đã thành lập CĐCS nhưng trực thuộc LĐLĐ tỉnh khác, gây khó khăn trong triển khai hoạt động và thụ hưởng các chương trình chăm lo tại địa phương.

Chi nhánh Nha Trang - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú tổ chức khám sức khỏe cho người lao động.

Để khắc phục những hạn chế trên, LĐLĐ tỉnh kiến nghị UBND tỉnh có thêm chính sách đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao cho các DN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý DN vi phạm, nhất là các hành vi không ký hợp đồng lao động, trốn đóng hoặc chậm đóng BHXH. LĐLĐ tỉnh cũng đề nghị Sở Nội vụ, BHXH tỉnh đẩy mạnh tư vấn, đào tạo, hỗ trợ nâng cao tay nghề cho NLĐ; phối hợp tuyên truyền pháp luật lao động, chính sách BHXH; hỗ trợ kinh phí huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ và người sử dụng lao động. Đối với các CĐCS, LĐLĐ tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động NLĐ tham gia tổ chức công đoàn; chủ động theo dõi việc ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức đối thoại định kỳ.

Qua đợt giám sát, đoàn công tác cũng yêu cầu các DN bảo đảm 100% NLĐ được huấn luyện ATVSLĐ và khám sức khỏe định kỳ; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NLĐ, nhất là lao động nữ; đồng thời tạo điều kiện thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.