Bảo đảm quyền lợi công nhân

Cán bộ Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên thăm, động viên gia đình công nhân hoàn cảnh khó khăn.

Trong những ngày hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), cán bộ Công đoàn cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên đến thăm hỏi, động viên các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, lời thăm hỏi và sự sẻ chia kịp thời không chỉ giúp người lao động vơi bớt khó khăn mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn với đời sống mỗi đoàn viên.

Hiện công ty có 249 lao động, trong đó 213 công nhân khai thác mủ cao su. Xác định việc làm, thu nhập và chế độ chính sách là những yếu tố quan trọng để giữ chân người lao động, Công đoàn công ty phối hợp với triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Ngay từ đầu năm, Công đoàn tham gia xây dựng phương án bố trí lao động hợp lý, tạo việc làm thường xuyên; đồng thời giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm và điều kiện an toàn lao động.

Một trong những nội dung được chú trọng là phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn tham gia hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương; phối hợp kiểm tra việc phân chia phần cây, xây dựng đơn giá sản phẩm, giám sát thanh toán tiền lương, tiền thưởng. Việc tổ chức hội nghị người lao động ở các đội sản xuất và cấp công ty tạo điều kiện để công nhân trực tiếp đóng góp ý kiến, phản ánh những vấn đề liên quan đến việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc.

Tiền lương bình quân của người lao động đơn vị đạt 6,1 triệu đồng/tháng; tổng thu nhập bình quân đạt trên 73,2 triệu đồng/năm. Công ty thực hiện đóng BHYT, BHXH và bảo hiểm con người với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Giá trị trang bị bảo hộ lao động mỗi năm đạt trên 306 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên cấp phát quần áo, mũ bảo hộ lao động định kỳ cho công nhân.

Việc quan tâm điều kiện làm việc, sức khỏe và đời sống tinh thần của công nhân được triển khai thường xuyên. Người lao động được trang bị phương tiện bảo hộ, khám sức khỏe định kỳ; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công đoàn tổ chức hoạt động chăm lo cho con em công nhân, khen thưởng học sinh giỏi, động viên các gia đình có con đạt thành tích trong học tập. Trong năm Công đoàn Công ty đã chi hơn 120 triệu đồng hoạt động chăm lo, thăm hỏi đoàn viên, người lao động, góp phần tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp.

Sự quan tâm, đồng hành của công ty và tổ chức Công đoàn đã góp phần giúp nhiều công nhân ổn định cuộc sống, có thêm động lực nâng cao năng suất lao động.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng anh Quàng Văn Kiên xin vào làm công nhân tại công ty. Đến nay, anh chị đã gắn bó 17 năm với công việc và từng bước ổn định cuộc sống. Anh Quàng Văn Kiên chia sẻ: Trong quá trình làm việc, vợ chồng tôi luôn nhận được sự quan tâm của công ty, từ việc trang bị quần áo, mũ, ủng bảo hộ lao động (mỗi năm hai bộ) đến thăm hỏi, động viên vào dịp lễ, Tết. Những chính sách đó giúp chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty. Hiện nay, thu nhập của tôi dao động từ 8 - 12 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của hai vợ chồng trên 20 triệu đồng/tháng. Nhờ nguồn thu nhập ổn định, gia đình tôi đã mua đất, xây nhà ở và có điều kiện nuôi hai con ăn học.

Anh Sùng A Chu ở bản Nậm Là, xã Mường Nhé có hơn 4 năm làm công nhân khai thác mủ cao su với thu nhập trên 8 triệu đồng/tháng. Với đặc thù việc khai thác mủ, ngoài giờ làm việc tại công ty, anh Chu chủ động sắp xếp thời gian chăn nuôi lợn, gà và trồng cà phê để tăng thêm nguồn thu cho gia đình. Kết hợp tiền lương với phát triển kinh tế hộ giúp gia đình anh có điều kiện cải thiện đời sống.

Công nhân Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên cạo mủ cao su.

Ông Nguyễn Hữu Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên cho biết: “Đơn vị thực hiện bố trí lao động hợp lý, duy trì việc làm thường xuyên, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quyền lợi của người lao động. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất vườn cây, phấn đấu sản lượng mủ vượt 1.270 tấn”.

Bảo đảm quyền lợi người lao động không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Khi công nhân có việc làm, thu nhập ổn định và được quan tâm đúng mức, họ sẽ thêm yên tâm gắn bó, nỗ lực lao động sản xuất. Đây chính là nền tảng để Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé Điện Biên duy trì hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hướng tới phát triển bền vững.