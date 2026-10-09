Bảo đảm quyền lợi cho người lao động

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng xuống phân xưởng Công ty May Phú Tường đưa thông tin đến người lao động. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Xóa “khoảng trống” thông tin

Một buổi chiều cuối tháng 9/2026, tại xưởng sản xuất của Công ty May Phú Tường (thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc), buổi tư vấn, tuyên truyền pháp luật về chính sách bảo hiểm thất nghiệp diễn ra sôi nổi. Cán bộ, chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng xuống phân xưởng, gặp gỡ từng đoàn viên, người lao động để trao đổi tận tình.

Những thắc mắc về chính sách bảo hiểm thất nghiệp như: điều kiện hưởng trợ cấp, mức đóng, mức hưởng, thủ tục nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hay quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động... đều được giải đáp trực tiếp, cặn kẽ và dễ hiểu.

Sau phần thông tin tuyên truyền, một “mini game” xoay quanh chính sách bảo hiểm thất nghiệp được người lao động tham gia nhiệt tình, cho thấy sự quan tâm và hiệu quả tiếp nhận thông tin sau buổi tư vấn.

Chị Trần Thị Mỹ Lệ (công nhân Công ty May Phú Tường) chia sẻ: “Nhờ buổi tuyên truyền này, tôi và anh chị em công nhân được tìm hiểu kỹ lưỡng và cặn kẽ hơn các quy định về Luật Việc làm và chính sách bảo hiểm, từ đó chủ động bảo vệ những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của bản thân”.

Ông Đoàn Tấn Nhị, Chủ tịch Công đoàn xã Đại Lộc cho biết, Công đoàn xã đang quản lý 30 công đoàn cơ sở với gần 4.000 đoàn viên.

Cơ cấu lực lượng lao động tại địa phương phản ánh rất rõ bức tranh chung của nhiều địa bàn ven đô: khối doanh nghiệp ngoài nhà nước (gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân) chiếm đa số. Trong khi đó, các đơn vị sự nghiệp, hợp tác xã và doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm khoảng 30-40%.

Theo ông Nhị, thực tế thời gian qua cho thấy, tại các doanh nghiệp tư nhân, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, người lao động ít có thời gian và điều kiện để nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản về pháp luật lao động.

Sự thiếu hụt thông tin này dẫn đến tình trạng khi bị mất việc hoặc nghỉ việc, người lao động dễ rơi vào thế bị động, không bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, thậm chí nảy sinh những khiếu nại, tranh chấp lao động không đáng có.

“Đa số người lao động vẫn còn khá mơ hồ về các quyền lợi thiết thân như: bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hay công tác bảo hộ lao động. Việc công đoàn cơ sở phối hợp với các đơn vị chuyên môn tổ chức tư vấn, tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở là giải pháp thiết thực, giúp công nhân nắm chắc chính sách để tự bảo vệ quyền lợi của mình”, ông Nhị nói.

Những buổi tuyên truyền tại cơ sở giúp đưa chính sách đến gần hơn với người lao động. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng cho hay, để xóa “khoảng trống” thông tin cho người lao động, từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm chủ động phối hợp với công đoàn các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức 7 hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho cán bộ nhân sự, đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Qua đó, đưa các quy định, chính sách đến gần hơn với người lao động, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cả người lao động lẫn người sử dụng lao động.

Bảo vệ tối đa quyền lợi người lao động

Theo ông Huỳnh Công Hải, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được triển khai từ năm 2009. Qua hơn 15 năm thực thi, bảo hiểm thất nghiệp đã khẳng định vai trò là “lưới an sinh” vững chắc, giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn khi không may thất nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của thị trường lao động, các quy định pháp luật liên tục được cập nhật để phù hợp với thực tiễn.

Ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng (đứng) thông tin những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Việc làm năm 2025 đến người lao động. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đáng chú ý, Luật Việc làm năm 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) thay thế Luật Việc làm năm 2013 cùng với Nghị định số 374/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp đã mang đến nhiều điểm mới mà người lao động và doanh nghiệp cần nắm rõ.

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng thông tin, một trong những điểm mới cốt lõi của Luật Việc làm năm 2025 là việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội (thay vì từ 3 tháng trở lên như quy định trước đây).

Quy định này giúp bao phủ lưới an sinh đến nhóm lao động ngắn hạn, lao động thời vụ - những người dễ chịu tổn thương nhất khi thị trường biến động.

Bên cạnh việc mở rộng đối tượng, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật Việc làm năm 2025 cũng quy định rất rõ ràng về các hành vi vi phạm và chế tài xử lý đối với người sử dụng lao động nhằm chấm dứt tình trạng chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp kéo dài.

“Các buổi tuyên truyền trực tiếp là dịp để các chủ doanh nghiệp, cán bộ làm công tác nhân sự nắm đúng, nắm đủ các quy định để thực hiện nghiêm túc, vừa tránh vi phạm pháp luật, vừa bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng cho người lao động”, ông Hải cho hay.

Không chỉ chủ động đưa chính sách đến tận tay người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng còn là điểm tựa vững chắc khi trực tiếp tiếp nhận hồ sơ và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

Qua đó, bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp và niềm tin của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng tiếp nhận 27.570 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Qua thẩm định, 24.958 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Mức hưởng bình quân đạt 4 triệu đồng/tháng với thời gian hưởng bình quân là 5,78 tháng/người. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp thất nghiệp trong 9 tháng đầu năm hơn 617,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 110.081 lượt người.

Qua đó kết nối việc làm thành công cho 1.558 người. Đồng thời, hỗ trợ cho 1.725 lao động học nghề, nâng cao trình độ kỹ năng với tổng chi phí hỗ trợ hơn 7,57 tỷ đồng.