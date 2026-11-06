Bảo đảm quyền lợi cho học sinh DTTS tại trường nội trú

Theo báo cáo của nhà trường, năm học 2026 - 2027, trường có 28 lớp với 945 học sinh, trong đó có 932 học sinh là người DTTS, chiếm 98,62%. Toàn bộ học sinh đều thuộc diện thụ hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. Thời gian qua, nhà trường đã triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, trọng tâm là Nghị định số 66 của Chính phủ. Công tác rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng, lập hồ sơ, quản lý và cấp phát các chế độ được thực hiện công khai, đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho học sinh.

Bà Tô Thị Nguyệt Thanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh (áo đỏ) kiểm tra bữa ăn trưa của các em học sinh tại Trường

Cụ thể, 100% học sinh được cấp học bổng chính sách, sách giáo khoa; 945 học sinh được hưởng chế độ đồng phục, học phẩm hằng năm; 332 học sinh lớp 10 được cấp phát đồ dùng cá nhân ban đầu với định mức 1.080.000 đồng/học sinh. Chính sách hỗ trợ gạo được thực hiện theo định mức 15 kg/học sinh/tháng. Các chế độ hỗ trợ tiền tàu xe, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và hoạt động giáo dục đặc thù cũng được triển khai theo quy định.

Bà Tô Thị Nguyệt Thanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với nhà trường

Năm học 2025 - 2026, nhà trường đã chi thưởng cho 31 học sinh xuất sắc và 178 học sinh giỏi với tổng kinh phí 131,6 triệu đồng. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,31%; tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng khối 10, 11 đạt 98,71%. Công tác quản lý bếp ăn, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nội trú được chú trọng.

Học sinh Trường PTDTNT-THPT Bình Thuận trong một tiết học

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường cũng phản ánh một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, nhất là việc phân bổ chỉ tiêu theo địa bàn và cập nhật dữ liệu tuyển sinh. Đội ngũ nhân viên quản lý, nuôi dưỡng học sinh nội trú còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; giá cả đồng phục, học phẩm tăng gây áp lực trong quá trình mua sắm. Nhà trường kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, xem xét hỗ trợ tiền ăn, điện, nước cho học sinh lớp 12 trong thời gian ôn thi tốt nghiệp THPT.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Tô Thị Nguyệt Thanh, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh và triển khai các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí, bảo đảm chất lượng bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh nội trú.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, Trưởng đoàn khảo sát đề nghị nhà trường tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, nhất là về chỉ tiêu tuyển sinh, nhân lực phục vụ nội trú, định mức hỗ trợ và chính sách đối với học sinh cuối cấp. Các ý kiến, kiến nghị của nhà trường sẽ được đoàn khảo sát tổng hợp, làm cơ sở phục vụ hoạt động giám sát và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách giáo dục dân tộc, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt và phát triển toàn diện cho học sinh DTTS trên địa bàn tỉnh.