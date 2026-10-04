Bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các đối tượng thụ hưởng chính sách

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp

Tham dự phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; đại diện bộ, ngành liên quan; và các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban.

Bộ Công an chủ trì công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Ủy ban nhận thấy nội dung dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, góp phần giảm chi phí tuân thủ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trình bày Tờ trình dự án Luật

Một số nội dung sửa đổi đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, các đại biểu tán thành việc chỉnh lý thẩm quyền theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế; quy định trách nhiệm chủ trì của Bộ Công an trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; điều chỉnh quy định về thẩm quyền đình chỉ, chấm dứt hoạt động đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra dự án Luật

Tuy nhiên, Ủy ban lưu ý rà soát chỉnh lý các điều 56, 57, 58 và 59 và quy định chặt chẽ tại văn bản quy định chi tiết, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý sau khi bãi bỏ các điều kiện có tính chất “tiền kiểm”, không làm phát sinh thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Đánh giá tác động chính sách tư vấn học nghề miễn phí cho người khuyết tật

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Người khuyết tật, cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý để bảo đảm thống nhất với pháp luật về việc làm và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

Việc tổ chức dịch vụ việc làm công có trách nhiệm tư vấn học nghề miễn phí cho người khuyết tật là chính sách mới so với quy định hiện hành, Bộ Tư pháp chưa thẩm định. Ủy ban đề nghị bổ sung thuyết minh về cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, đánh giá tác động chính sách, đánh giá tính khả thi và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật đối với chính sách này để có cơ sở trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Các đại biểu dự phiên họp

Riêng việc xác định mức độ khuyết tật cầnnghiên cứu, rà soát, quan tâm đến quy định nguyên tắc thành lập, hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, phương pháp xác định mức độ khuyết tật, xác định lại mức độ khuyết tật phải bảo đảm quyền của người khuyết tật theo quy định của Luật hiện hành.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban cho rằng, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 51 về "Quyết định cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do tỉnh, thành phố quản lý về chuyên môn được áp dụng kỹ thuật loại đặc biệt theo quy định của Luật Thủ đô, Luật Phát triển đô thị và theo phân cấp của Bộ Y tế" là chưa phù hợp.

Đại biểu hoạt động Chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Hồ Đức Thắng phát biểu

Vì lẽ, Luật Thủ đô và Luật Phát triển đô thị chỉ áp dụng riêng cho Thủ đô và Đô thị đặc biệt, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, y tế, năng lực quản lý của Thủ đô và đô thị đặc biệt; không áp dụng cho tất cả địa phương. Việc Bộ có thể phân cấp cho địa phương là nội dung chưa được Bộ Tư pháp thẩm định. Do đó, Ủy ban đề nghị làm rõ lý do sự thay đổi này và tính khả thi của quy định.

Cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận nội dung quảng cáo thuốc

Đại biểu tán thành với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược gắn với chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới tư duy xây dựng pháp luật. Nhiều ý kiến thống nhất với quy định thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Đại biểu hoạt động Chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Dương Minh Ánh phát biểu

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; gắn với trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý, khai thác, cập nhật dữ liệu. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về thủ tục, hồ sơ khi sửa đổi toàn diện Luật Dược, cơ bản không quy định thủ tục hành chính, trình tự, hồ sơ trong Luật.

Ủy ban cơ bản tán thành những nội dung sửa đổi, bổ sung, Luật Người cao tuổi, Luật Bảo hiểm y tế, hoàn thiện theo hướng phù hợp với các chức năng, nhiệm vụ của cơ quan sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét.