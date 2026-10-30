Bảo đảm quyền lợi, an toàn cho cư dân chung cư HH Linh Đàm

Với những gia đình đã gắn bó nơi đây hơn một thập kỷ, quyết sách của thành phố mở ra hy vọng tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, ổn định cuộc sống. Cùng với niềm mong mỏi ấy là kỳ vọng thành phố tiếp tục đồng hành, lắng nghe và có giải pháp phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Mở lối an cư sau nhiều năm chờ đợi

Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: PV

Hơn 10 năm sinh sống tại khu vực, điều anh Chu Minh Tuấn, cư dân tòa HH3B Linh Đàm mong muốn là được "an cư, lạc nghiệp".

Bởi vậy, khi HĐND thành phố thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố, anh Tuấn mong mỏi những sai phạm đó được xử lý, đồng thời quyền lợi của người mua nhà được giải quyết thỏa đáng.

Anh Chu Minh Tuấn, cư dân tòa HH3B Linh Đàm

Theo anh Tuấn, anh không ủng hộ sai phạm của chủ đầu tư và hy vọng vào những phương án xử lý vi phạm phù hợp của cấp thẩm quyền để người dân không phải chịu thiệt thòi từ sự vi phạm ấy. Việc sớm có thông tin cụ thể cũng sẽ giúp các gia đình chủ động sắp xếp cuộc sống, giảm bớt tâm lý thấp thỏm, lo âu kéo dài.

Chung sự quan tâm, anh Phạm Văn Đức, cư dân tòa HH4B Linh Đàm cho rằng, Nghị quyết đã giúp người dân nhìn thấy hướng giải quyết rõ ràng hơn. Việc đặt ra các tiêu chí rà soát, phân loại công trình tạo thêm cơ sở để cư dân hiểu cách thức xử lý.

“Nghị quyết của HĐND thành phố đã giúp người dân phần nào yên tâm rằng, đối với dự án HH Linh Đàm, không phải giải tỏa toàn bộ mà sẽ có sự phân loại cụ thể để bảo đảm quyền lợi cơ bản của người dân theo Hiến pháp. Điều này phần nào giải tỏa áp lực đang đè nặng lên nhiều cư dân”, anh Đức bày tỏ.

Qua theo dõi các nội dung được thảo luận, thông qua tại kỳ họp, anh đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong việc tìm lời giải cho những tồn tại kéo dài đã nhiều năm. Điều mang lại kỳ vọng cho anh và cư dân là trong phương án xử lý sai phạm, cơ quan chức năng đã tính đến quyền lợi của người mua nhà, gắn khắc phục sai phạm với bảo đảm an sinh xã hội.

Cơ chế được HĐND thành phố thông qua trên nguyên tắc xử lý vi phạm gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, thể hiện tính nhân văn của cơ chế. Theo đó, người mua, người nhận chuyển nhượng hợp pháp căn hộ, nhà ở không có lỗi trong hành vi vi phạm không phải chịu chi phí, thiệt hại phát sinh từ việc khắc phục hậu quả vi phạm của chủ đầu tư. Nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ đối với người bị di dời được ưu tiên thực hiện trước nghĩa vụ nộp số lợi bất hợp pháp và nghĩa vụ tài chính về đất đai của chủ đầu tư. Ở đây, trách nhiệm khắc phục đã được đặt vào đúng chủ thể có nghĩa vụ; quyền lợi của người mua nhà được xác định rõ trong quá trình giải quyết.

Bên cạnh đó, việc xem xét cho công trình tồn tại phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt mà nghị quyết đã đề ra, trên cơ sở đánh giá các yêu cầu về an toàn, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng và những điều kiện theo quy định. Kết quả đối với từng công trình, từng phần diện tích sẽ được xác định trong phương án do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cách tiếp cận này của Nghị quyết cho thấy tính nhân văn khi gắn mong muốn an cư với sự an toàn lâu dài và chất lượng sống của cộng đồng. Việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khắc phục những bất cập trong sử dụng công trình cũng hướng tới môi trường sống ổn định, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Chung cư HH Linh Đàm. Ảnh: PV

Đánh giá về quyết sách này, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, đây là động thái cần thiết, thể hiện quyết tâm giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài. Theo ông, hiệu quả thực hiện gắn với việc đánh giá toàn diện nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý qua từng giai đoạn, phân định cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Từ góc nhìn của cư dân, chuyển biến được mong đợi là những vướng mắc về nơi ở, quyền sở hữu nhà ở từng bước được giải quyết, để mỗi gia đình thêm yên tâm tạo lập cuộc sống.

Kỳ vọng những phương án khả thi, quyền lợi cư dân được bảo đảm

Theo thông tin tại kỳ họp, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã tổ chức thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm kinh phí thực hiện nghĩa vụ bồi thường, hỗ trợ bằng tiền và các chi phí khắc phục hậu quả theo quy định. Đối với cư dân là chủ sở hữu căn hộ, công trình thuộc đối tượng phải di dời, người mua căn hộ, nhà ở thuộc đối tượng phải di dời được ưu tiên mua căn hộ, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở do chủ đầu tư thực hiện...

Chị Trần Thanh Hương, Tổ phó Tổ dân phố 7, phường Hoàng Liệt

Bày tỏ mong muốn của cư dân cụm HH2, chị Trần Thanh Hương, Tổ phó Tổ dân phố 7 phường Hoàng Liệt đặc biệt quan tâm đến việc khi triển khai nghị quyết, các thông tin phải cụ thể, thống nhất và minh bạch. Chị mong những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, cơ chế thực hiện và trách nhiệm của các bên được giải thích rõ để người dân hiểu, cùng phối hợp thực hiện.

"Qua theo dõi phiên họp, tôi cũng như nhiều cư dân mong muốn được “an cư, lạc nghiệp”. Vì vậy, tôi kỳ vọng chủ trương sớm được triển khai, các cơ chế đặc thù được thực hiện đầy đủ, giúp cư dân chủ động chuẩn bị cho gia đình", chị Hương nói.

Liên quan đến phương án di dời mà Nghị quyết đề cập, điều anh Phạm Văn Đức quan tâm trước hết là khả năng ổn định chỗ ở. Anh mong có giải pháp hạn chế thời gian phải thuê nhà, quan tâm điều kiện học tập của trẻ nhỏ và công việc của các thành viên trong gia đình.

Phạm Văn Đức, cư dân tòa HH4B Linh Đàm

Theo anh Đức, người dân đã sinh sống ổn định hơn 10 năm, nên việc thay đổi chỗ ở sẽ tác động đến sinh hoạt của cả gia đình. “Ở đây đa phần là các gia đình trẻ, có từ một đến hai cháu nhỏ vẫn đang học tập và sinh sống trên địa bàn phường Hoàng Liệt”, anh Đức bày tỏ.

Từ thực tế đó, anh mong thành phố xem xét quỹ đất, khả năng bố trí chỗ ở phù hợp trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Trường hợp nhận tiền bồi thường, nguyện vọng của anh và cư dân là mức bồi thường phải thỏa đáng, giúp người dân có điều kiện tạo lập nơi ở thay thế.

Gửi gắm vào quyết sách của thành phố, anh Đức mong việc thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư được bảo đảm bằng lộ trình và biện pháp cụ thể. “Qua theo dõi sự chuyển động của nền hành chính và chính sách của Nhà nước, chúng tôi đánh giá Nghị quyết của HĐND thành phố nhiệm kỳ này đối với các dự án sai phạm của Tập đoàn Mường Thanh là vấn đề mang tính đột phá, giải quyết tồn tại đã hơn 11 năm nay. Là công dân, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự chuyển động và tư duy đổi mới của chính quyền Thủ đô trong việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người mua nhà”, anh Đức cho biết.

Sự chủ động tháo gỡ những vướng mắc kéo dài thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành của Hà Nội với người dân. Từ cơ chế đã được thông qua đến từng phương án cụ thể, mong mỏi của cư dân là quyền lợi hợp pháp được giải quyết thỏa đáng, cuộc sống được ổn định và sự an toàn được bảo đảm trong suốt quá trình xử lý, khắc phục vi phạm.

Cùng với chỗ ở và tài sản, an toàn trong và sau khi xử lý công trình vi phạm là mối quan tâm xuyên suốt của cư dân nơi đây. Anh Đức mong những phương án xử lý công trình được nghiên cứu kỹ, tính toán đầy đủ để không ảnh hưởng đến các hạng mục liên quan.

“Cư dân rất mong thành phố nghiên cứu các giải pháp xử lý để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cư dân trong quá trình triển khai Nghị quyết”, anh Đức bày tỏ.

Những thông tin về khảo sát, kiểm định và giải pháp kỹ thuật từ cơ quan chuyên môn sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn phương án, yên tâm trong quá trình thực hiện.

Với chung cư HH Linh Đàm, ý nghĩa nhân văn của quyết sách sẽ được thể hiện trong chính cuộc sống của mỗi gia đình: Những vướng mắc pháp lý phải từng bước được tháo gỡ, nơi ở an toàn hơn, điều kiện sinh hoạt được cải thiện. Đó cũng là nền tảng để bồi đắp sự đồng thuận của người dân vào nỗ lực xây dựng một Thủ đô phát triển, văn minh, lấy con người làm trung tâm, hạnh phúc của nhân dân là thước đo..