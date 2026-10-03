Bảo đảm quy định đầy đủ chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Dự phiên họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện các bộ, ngành liên quan; các đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội.

Phát triển hệ sinh thái, thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũngcho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm tra của Thường trực Ủy ban và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật. Về bố cục, dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa gồm 8 chương, 39 điều.

Về nội dung, dự thảo Luật đề xuất 2 nội dung trọng tâm về hoạt động phát triển hệ sinh thái và thử nghiệm có kiểm soát trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Về hỗ trợ sáng tạo, xác lập, xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật đề xuất 3 nội dung trọng tâm: phần mềm phục vụ sáng tạo, nền tảng số hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; sử dụng quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ trong các ngành công nghiệp văn hóa.

Về thị trường công nghiệp văn hóa, dự thảo Luật đề xuất 6 nội dung trọng tâm: sản phẩm công nghiệp văn hóa có bản sắc văn hóa Việt Nam; sản phẩm công nghiệp văn hóa trọng điểm; hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã công nghiệp văn hóa; phát triển thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa; sàn giao dịch công nghiệp văn hóa; hỗ trợ phát triển thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng trình bày tờ trình dự thảo Luật. Ảnh: Hồ Long

Nguồn lực thực hiện gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; cơ bản không làm phát sinh tổ chức bộ máy, sử dụng nhân lực hiện có để tổ chức thi hành Luật…

Thể chế hóa đầy đủ chủ trương mới của Đảng

Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật; hồ sơ dự án Luật cơ bản bảo đảm các thành phần theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thường trực Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội để chỉnh lý dự thảo Luật.

Về phạm vi điều chỉnh, Ủy ban đề nghị giữ quy định tại khoản 1 Điều 1 như dự thảo Luật kèm hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Tờ trình số 683/TTr-CP ngày 15/9/2026 của Chính phủ.

Về đối tượng áp dụng, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu xác định tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoặc có liên quan đến công nghiệp văn hóa tại Việt Nam là đối tượng áp dụng theo quy định của Luật này.

Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Dương Minh Ánh trình bày dự thảo Báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng liên quan trực tiếp đến một số lĩnh vực của công nghiệp văn hóa như du lịch văn hóa, báo chí, xuất bản...

Bên cạnh đó, rà soát với các luật liên quan và các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; rà soát các chính sách hỗ trợ có khả năng xung đột với Điều 9.10 Hiệp định CPTPP và các cam kết tương ứng trong EVFTA.

Dự thảo Luật đã bổ sung quy định bảo đảm bình đẳng giới, tôn trọng văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (Khoản 2 Điều 3). Ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát, bổ sung quy định liên quan tới vấn đề bình đẳng giới, chính sách dân tộc theo từng nội dung chính sách, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ lao động nữ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Về bố cục và các nội dung cơ bản, Ủy ban cơ bản nhất trí bố cục, kết cấu của dự thảo Luật; đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm quy định đầy đủ về chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa: từ sáng tạo, sản xuất, phân phối, tiêu dùng đến tái đầu tư, thể hiện rõ 6 nhóm chính sách đã được thông qua; ưu tiên đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hóa mà Việt Nam có thế mạnh; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Tại Phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về 6 nhóm chính sách quy định tại dự thảo Luật; Quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghiệp văn hóa; đào tạo nhân lực các ngành công nghiệp văn hóa; sản phẩm công nghiệp văn hóa có bản sắc văn hóa Việt Nam…

Phát biểu kết luận, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của Ban soạn thảo. Nhiều nội dung của dự thảo Luật đã được rà soát, tiếp thu theo hướng quy định trong Luật những vấn đề mang tính nguyên tắc, chuyển nội dung mang tính thủ tục, kỹ thuật xuống văn bản quy định chi tiết, tạo điều kiện để dự thảo Luật bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Hồ Long

Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Chính phủ chủ động chuẩn bị sớm các văn bản quy định chi tiết, nhất là nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, nhằm bảo đảm Luật có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống sau khi được ban hành.

Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trong quá trình xây dựng dự án Luật.

Bộ trưởng khẳng định Ban soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân tích và rà soát kỹ lưỡng các ý kiến được nêu tại phiên họp, trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, tiếp thu ở mức cao nhất những nội dung phù hợp. Qua đó, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trình Quốc hội xem xét thông qua, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.