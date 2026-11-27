Lâm Đồng đang từng bước nâng cao nguồn nước sạch cho bà con DTTS

Nỗ lực từ cơ sở

Xã Đam Rông 3 hiện có 6 thôn với 15.841 người, trong đó đồng bào DTTS chiếm hơn 50% dân số toàn xã. Địa phương đã quan tâm rà soát hiện trạng công trình cấp nước, nắm bắt nhu cầu của người dân, đồng thời tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sinh hoạt và giữ gìn vệ sinh môi trường. Toàn xã có 3.457 hộ dân, trong đó 1.448 hộ đồng bào DTTS. Nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ giếng đào, giếng khoan hộ gia đình và một phần từ suối tự nhiên qua hệ thống tự chảy. Trong 3 công trình cấp nước tập trung hiện có, chỉ 1 công trình hoạt động hiệu quả, 2 công trình hoạt động không ổn định.

Khó khăn trong đầu tư cấp nước tại địa phương chủ yếu do dân cư phân bố không tập trung, địa hình phức tạp, chi phí xây dựng lớn, trong khi nguồn lực duy tu, sửa chữa còn hạn chế. Nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS chưa có điều kiện tự đầu tư bể chứa, thiết bị trữ và xử lý nước sinh hoạt.

Đời sống bà con Đam Rông 3 được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ

Ông Đặng Đình Túc - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, dù tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt khá cao, song việc bảo đảm nguồn nước sạch ổn định cho người dân, nhất là đồng bào DTTS ở những khu vực khó khăn. Xã đang tập trung rà soát, đề xuất đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Còn tại xã Đạ Tẻh 3, toàn xã có 9 thôn, trong đó 3 thôn đồng bào DTTS; dân số thường trú khoảng 12.031 người với 2.891 hộ, đồng bào DTTS có 551 hộ/1.861 nhân khẩu. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 65,96%; riêng hộ nghèo đạt 10%, hộ đồng bào DTTS đạt 48,55%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,96%; toàn bộ hộ nghèo và 99,82% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước hợp vệ sinh. Ông Hoàng Hồng Giang - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, thời gian tới, địa phương phấn đấu nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch lên trên 70%, thu hẹp khoảng cách tiếp cận nước sạch giữa các nhóm dân cư; kéo dài mạng lưới cấp nước tập trung đến các cụm dân cư chưa được phục vụ, hỗ trợ đấu nối, vận động người dân đăng ký sử dụng.

Quang cảnh xã vùng sâu vùng xa Đam Rông

Ưu tiên nguồn lực, nâng cao khả năng tiếp cận

Lâm Đồng hiện có 1.376 thôn, bon, buôn, tổ dân phố với khoảng 865.600 hộ; trong đó đồng bào DTTS có 157.788 hộ/703.276 người, chiếm 18,23% số hộ và 18,16% dân số. Tổng số hộ nghèo đa chiều DTTS cuối năm 2025 còn 13.705 hộ, chiếm tỷ lệ 8,75%.

Giai đoạn 2021 - 2026, tỉnh đã hỗ trợ 3.264 hộ thực hiện nước sạch sinh hoạt phân tán với tổng kinh phí 15,525 tỷ đồng, thông qua hỗ trợ mua bồn chứa nước và đào giếng. Đồng thời, sửa chữa 34 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ 8.524 hộ với kinh phí 88,026 tỷ đồng; xây mới 42 công trình cấp nước tập trung, phục vụ 9.519 hộ với kinh phí 98,035 tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ đồng bào DTTS sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 80,6%; tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 37,97%.

Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, việc thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán định mức hỗ trợ thấp nên chủ yếu mua bồn chứa nước, không đủ kinh phí để đào giếng. Nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung được đầu tư trước đây hư hỏng xuống cấp nhưng không có kinh phí để thực hiện nâng cấp sửa chữa, mở rộng...

Hiện Lâm Đồng đang ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước, gắn với quản lý, vận hành hiệu quả, từng bước khắc phục khó khăn, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn nước sạch, an toàn.