Ông Nguyễn Quốc Ân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành 119.073 căn; trong đó có 109.073 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 10.000 căn nhà ở cho thuê. Theo lộ trình dự kiến, năm nay, thành phố hoàn thành 6.326 căn, còn lại là các năm tiếp theo.

Đến nay, thành phố có 138 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân được chấp thuận đầu tư, trong đó 33 dự án hoàn thành toàn bộ, 105 dự án chưa hoàn thành toàn bộ với khoảng 123.049 căn tiếp tục triển khai. Mục tiêu của thành phố là hoàn thành chỉ tiêu số lượng và phát triển nhà ở xã hội phù hợp nhu cầu, đúng đối tượng với giá cả hợp lý.

Để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026, Sở Xây dựng tập trung tham mưu UBND thành phố tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và nguồn vốn; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình và hạ tầng đồng bộ. Đồng thời, rà soát nhu cầu thực tế, khả năng chi trả và nguồn cung tại từng địa bàn, ưu tiên hoàn thành các dự án đã được chấp thuận, tránh phát triển dàn trải, mất cân đối cung cầu.

Cùng đó, Sở Xây dựng công khai thông tin dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê, điều kiện và thời gian tiếp nhận hồ sơ để người dân thuận lợi tiếp cận, hạn chế môi giới trái phép. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ và ký hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh điều kiện của người đăng ký, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người đăng ký.