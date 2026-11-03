Bảo đảm nguồn vốn cho vùng Đông Nam Bộ

Vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước

Tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030”, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Đức Ấn cho biết: Trong điều kiện nhu cầu vốn rất lớn để phục vụ tăng trưởng kinh tế của đất nước, bên cạnh vai trò cung ứng vốn có tỷ trọng cao của ngành ngân hàng, việc khơi thông nguồn lực tài chính có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là địa bàn trọng điểm về kinh tế như Đông Nam Bộ.

Năm 2026, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục là vùng kinh tế có quy mô lớn nhất cả nước, đóng góp 31,4% vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ đều có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng năm 2026 cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cả nước.

Khách hàng trải nghiệm các dịch vụ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). Ảnh: PHƯƠNG ANH

Theo ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Tín dụng NHNN Việt Nam: Đến cuối tháng 9-2026, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 20,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,7% so với cuối năm 2025. Riêng tại khu vực Đông Nam Bộ, đến cuối tháng 9-2026, tín dụng ước đạt gần 6,8 triệu tỷ đồng, chiếm gần 35% dư nợ toàn quốc, tăng 10,93% so với cuối năm 2025. NHNN Việt Nam đã có cơ chế loại trừ, cấp bổ sung hạn mức tăng trưởng tín dụng đối với các ngân hàng thương mại tham gia tài trợ 35 công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, trên địa bàn Đông Nam Bộ có 15 dự án với tổng nhu cầu vốn vay khoảng 757.000 tỷ đồng.

Tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng

Đưa ra các giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026-2030, Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Hoàng Việt Hùng cho biết: BIDV sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương, chủ đầu tư, các tổ chức tín dụng và định chế tài chính để nghiên cứu phương án tài trợ, đồng tài trợ, thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao và các dự án nâng cao năng lực kết nối vùng.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ảnh: THÙY DƯƠNG

BIDV coi trọng việc tham gia ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án để tư vấn cấu trúc vốn, phương án dòng tiền và lựa chọn công cụ tài trợ phù hợp, thay vì chỉ tiếp cận khi dự án đã hoàn thành thủ tục vay vốn. Đối với các dự án có quy mô lớn, kỳ hạn thu hồi vốn dài, việc thu xếp vốn phải gắn với khả năng cân đối nguồn vốn, phân bổ rủi ro hợp lý, cơ sở pháp lý đầy đủ và hiệu quả tài chính có thể kiểm chứng. BIDV sẵn sàng phát huy vai trò đầu mối kết nối các bên liên quan, song nhất quán quan điểm: Tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống.

"Trong thời gian qua, BIDV đã triển khai tài trợ gần 100 chuỗi cung ứng, phục vụ hơn 1.500 doanh nghiệp vệ tinh. Đây là kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục nhân rộng các mô hình tài trợ dựa trên hợp đồng, dòng tiền và dữ liệu giao dịch, giúp doanh nghiệp giảm chi phí vốn, rút ngắn chu kỳ thu hồi tiền và nâng cao năng lực tham gia chuỗi sản xuất. Tại Đông Nam Bộ, BIDV mong muốn phối hợp với các địa phương triển khai những mô hình phù hợp với đặc thù đô thị, khu công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và tuân thủ các quy định hiện hành", Tổng giám đốc Hoàng Việt Hùng nhấn mạnh.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Ảnh: THÙY DƯƠNG

Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) Phạm Như Ánh cho hay, trong thời gian qua, MB đã tham gia thu xếp tín dụng cho một số dự án trọng điểm tại vùng Đông Nam Bộ với tổng mức đầu tư khoảng 97.400 tỷ đồng, nhu cầu cấp tín dụng khoảng 64.500 tỷ đồng, trong đó phần MB tham gia khoảng 52.000 tỷ đồng. Tiêu biểu là các dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, Cảng tổng hợp và Container Cái Mép Hạ giai đoạn 1, cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2).

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB). Ảnh: PHƯƠNG ANH

Cách tiếp cận của MB là tài trợ toàn bộ chuỗi giá trị dự án, từ chủ đầu tư, nhà thầu đến nhà cung cấp và doanh nghiệp vệ tinh, qua đó lan tỏa dòng vốn tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn vùng. Từ thực tiễn triển khai, MB nhận thấy: Khi dự án có pháp lý rõ ràng, phương án tài chính khả thi và dòng tiền được xác định rõ, nguồn vốn ngân hàng có thể nhanh chóng được huy động và đưa vào nền kinh tế. Ngược lại, vướng mắc về quy hoạch, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư sẽ hạn chế khả năng hấp thụ vốn, chậm tiến độ giải ngân.

"Để khơi thông nguồn lực tài chính cho vùng Đông Nam Bộ, trong giai đoạn 2026-2030, MB sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng giao thông, cảng biển-logistics, khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và chuyển đổi xanh. Với các dự án hạ tầng có nhu cầu vốn rất lớn, MB xác định hợp vốn ngân hàng là một giải pháp quan trọng để tập trung nguồn lực, chia sẻ rủi ro và đáp ứng nhu cầu vốn trung hạn, dài hạn. Để đa dạng hóa nguồn vốn, MB sẽ tăng cường huy động vốn trung hạn, dài hạn, nguồn vốn xanh và các nguồn vốn quốc tế phục vụ các dự án trọng điểm", Tổng giám đốc Phạm Như Ánh khẳng định.