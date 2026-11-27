Người dân làm thủ tục vay vốn tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Ba.

Theo số liệu tổng hợp, tính đến cuối tháng 11/2026, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 358 nghìn tỷ đồng, tăng 0,93% so với tháng trước và tăng 10,2% so với cuối năm 2025.

Trên cơ sở nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, các TCTD đã chủ động cân đối, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 11 ước đạt hơn 417 nghìn tỷ đồng, tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 13,37% so với cuối năm 2025.

Cùng với việc mở rộng quy mô tín dụng, chất lượng tài sản tiếp tục được giữ vững. Tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn được kiểm soát chặt chẽ ở mức thấp, chỉ chiếm 0,79% tổng dư nợ và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của các TCTD.

Đánh giá chung cả năm 2026, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực. Các chính sách hỗ trợ tín dụng, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp được triển khai sâu rộng, thực chất; mặt bằng lãi suất huy động và cho vay được duy trì ổn định ở mức hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, phục hồi và tăng tốc sản xuất.

Dự kiến đến hết năm 2026, tổng nguồn vốn huy động toàn tỉnh ước đạt 362 nghìn tỷ đồng, tăng 11,15% (tương đương tăng 36,3 nghìn tỷ đồng) so với cuối năm 2025; tổng dư nợ cho vay ước đạt hơn 422 nghìn tỷ đồng, tăng 14,68% (tương đương tăng 54,1 nghìn tỷ đồng) so với cuối năm 2025; tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kéo giảm và kiểm soát an toàn ở mức khoảng 0,78% tổng dư nợ.

Kết quả tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả trong năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò bệ đỡ tài chính của hệ thống ngân hàng, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2027.