Bảo đảm nguồn tuyển nghĩa vụ Công an nhân dân

Các khâu từ đăng ký, quản lý nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt, hiệp đồng, chốt quân số đến phát lệnh và giao nhận quân cơ bản bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch. Kết quả, toàn tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu, giao đủ 480 công dân; chất lượng công dân được tuyển chọn từng bước nâng lên, công tác giao nhận quân bảo đảm an toàn, trang trọng.

Đại tá Trương Quốc Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, kết quả tuyển quân năm 2026 có được nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; sự phối hợp của các đơn vị, địa phương và tinh thần trách nhiệm của lực lượng trực tiếp tham mưu, triển khai nhiệm vụ. Trong đó, công tác rà soát, quản lý nguồn, phối hợp với các cơ quan chức năng và thực hiện đồng bộ quy trình tuyển chọn giữ vai trò quan trọng, góp phần bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao…

Công an xã Hoàn Lão phối hợp sơ tuyển thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027 - Ảnh: N.Q.V

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyển quân năm 2026 vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Công tác tuyên truyền ở một số địa phương chưa thường xuyên, hình thức chưa phong phú; việc nắm hộ, nắm người, rà soát công dân trong độ tuổi nhập ngũ có nơi chưa chặt chẽ, tiềm ẩn nguy cơ bỏ sót nguồn tuyển. Sự phối hợp giữa Công an cấp xã với cơ quan quân sự trong rà soát công dân thuộc diện miễn, tạm hoãn, nhất là những trường hợp đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động, học tập tại các trường, có thời điểm chưa kịp thời.

Chất lượng sơ tuyển, khám sức khỏe ở một số địa phương chưa đồng đều; việc quản lý công dân sau khi có quyết định gọi nhập ngũ còn hạn chế. Công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị giữa Công an cấp xã và các đơn vị nghiệp vụ có lúc chưa thống nhất, làm kéo dài thời gian giải quyết…

Năm 2027, Công an tỉnh Quảng Trị được Bộ Công an giao tuyển chọn 552 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, trong đó có 3 chỉ tiêu nữ. Trước yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhiệm vụ tuyển quân không chỉ bảo đảm đủ số lượng mà còn phải chú trọng chất lượng về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe và trình độ học vấn.

Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: "Chúng tôi nhận thức sâu sắc công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2027; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, không để xảy ra tình trạng bị động, thiếu nguồn hoặc bỏ sót công dân đủ điều kiện".

Theo đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Đặc biệt là chính sách ưu tiên chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với công dân đã tốt nghiệp và được cấp bằng đại học, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sau khi hoàn thành nghĩa vụ. Qua đó, tạo điều kiện để thanh niên và gia đình hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, tích cực đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND...

Hiện nay, Công an các xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã và đang triển khai công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND; đẩy mạnh khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự và các ngành chức năng trong xác minh nhân thân, hoàn cảnh gia đình, trình độ học vấn, tiêu chuẩn chính trị và các trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn.

Các đơn vị nghiệp vụ tập trung giải quyết yêu cầu tra cứu, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị, bảo đảm tiến độ. Toàn bộ quy trình tuyển chọn đều được thực hiện công khai, dân chủ, đúng đối tượng, đúng quy định…

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương vẫn duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên công dân trước ngày lên đường nhập ngũ, quan tâm hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phối hợp tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương…

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, Công an tỉnh Quảng Trị phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2027, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nguồn tuyển, góp phần xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.