Bảo đảm nguồn lực, nâng cao hiệu quả khai thác quỹ đất thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố hiện có 249 viên chức và 265 lao động hợp đồng. Hệ thống các chi nhánh khu vực trực thuộc đã được kiện toàn với 15 đơn vị.

Tính đến ngày 15/9, trung tâm hoàn thành 520/534 nhiệm vụ được giao, không có nhiệm vụ quá hạn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 94,9% kế hoạch.

Năm 2026, trung tâm được giao chỉ tiêu thu từ đấu giá quyền sử dụng đất 2.800 tỷ đồng, đến nay đạt khoảng 2.739 tỷ đồng (bằng 97,8% chỉ tiêu).

Với sự nỗ lực cao, đơn vị đã góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo chuyển biến tích cực trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý và khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố.

Tổng số dự án phải triển khai giải phóng mặt bằng là 404 dự án trên địa bàn 54 xã, phường, với 46.928 hồ sơ và 18.459 ngôi mộ phải di dời (chưa bao gồm dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Khu thương mại tự do).

Đến ngày 20/8, trung tâm đã bàn giao mặt bằng 7.060 hồ sơ, di dời 3.026 ngôi mộ và hoàn thành giải phóng mặt bằng 35/404 dự án.

Trong 3 tháng cuối năm, trung tâm phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ UBND thành phố giao và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và đại diện các ngành chuyên môn đã tiếp thu, giải đáp các kiến nghị của trung tâm liên quan đến kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải phóng mặt bằng; đấu giá quyền sử dụng đất và cho thuê ngắn hạn; tạo lập, quản lý quỹ đất; tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà, đất.

Trung tâm đề nghị các ngành chức năng sớm thẩm định Đề án vị trí việc làm để làm cơ sở kiện toàn bộ máy, tuyển dụng, bố trí viên chức phù hợp.

Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện điều động, tiếp nhận công chức, viên chức (không giữ chức vụ lãnh đạo) có nguyện vọng, năng lực phù hợp về trung tâm nhằm bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng biểu dương sự quyết liệt của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thời gian qua. Đồng thời cho biết, sẽ ưu tiên tối đa về nguồn lực, nhân lực và phương tiện làm việc cho trung tâm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung giải phóng mặt bằng dự án theo hướng "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ".

Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới, lãnh đạo thành phố đề nghị trung tâm khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm song song với phương án tự chủ tài chính; sớm trình cấp có thẩm quyền thành lập Phòng Tư vấn giá đất và Trung tâm Đo đạc.

Song song đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức vững về chuyên môn, sáng về đạo đức, phẩm chất, có kỹ năng "dân vận khéo"; đẩy mạnh quản lý khoa học và tăng cường cơ chế tự kiểm tra, giám sát nội bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ đạo trung tâm chủ động phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm nguồn lực hoạt động, tiến tới nâng cao thu nhập, tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác; giao Văn phòng UBND thành phố sớm trình quy chế phối hợp, quy định rõ vai trò chủ trì, phối hợp và mốc thời gian xử lý, trả lời của các sở, ngành liên quan đến nhiệm vụ của trung tâm.