Bảo đảm nguồn lực cho hoạt động đối ngoại

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban, Thượng tướng Lê Tấn Tới chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại; đại diện các Ủy ban cùng các bộ, ngành liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Trình bày báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự toán năm 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn cho biết, Bộ đã tập trung triển khai các nhiệm vụ đối ngoại, ngoại giao kinh tế, hội nhập quốc tế, bảo hộ công dân và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và việc bảo đảm kinh phí cho một số nhiệm vụ phát sinh còn khó khăn. Năm 2027, Bộ Ngoại giao xác định tiếp tục bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, đẩy nhanh giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Trình bày báo cáo thẩm tra, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với đánh giá của Bộ Ngoại giao, ghi nhận những kết quả trong công tác tham mưu, hoàn thiện thể chế, phục vụ hoạt động đối ngoại và thúc đẩy ký kết các thỏa thuận quốc tế.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Tuy nhiên, việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 250/2025/QH15 còn chậm, ảnh hưởng đến xác định đối tượng, xây dựng dự toán và thực hiện chế độ, chính sách. Thường trực Ủy ban đề nghị Bộ Ngoại giao làm rõ hiệu quả hoạt động đối ngoại đối với phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn lực và nâng cao vị thế quốc tế của đất nước, làm cơ sở đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với đề xuất này; việc áp dụng chính sách tương tự góp phần bảo đảm tính thống nhất, công bằng, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn. Thường trực Ủy ban kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ, đồng thời đề nghị hoàn thiện hồ sơ, ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Thượng tướng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Vì vậy, việc hoàn thiện chính sách phải gắn với bảo đảm nguồn lực và nâng cao hiệu quả thực thi.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Đối với dự toán ngân sách năm 2027 của Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị làm rõ căn cứ xây dựng, khả năng cân đối nguồn lực và thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi; đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm, đồng thời giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, cần làm rõ căn cứ, đối tượng, thời điểm áp dụng và nguồn kinh phí thực hiện. Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan cần tăng cường phối hợp, giải trình những nội dung còn ý kiến khác nhau, bảo đảm quy định được triển khai thống nhất, đúng pháp luật và khả thi trong thực tiễn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Đắc Trường

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực tiễn; đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, chính sách, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.