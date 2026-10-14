Bảo đảm nguồn điện ổn định, thúc đẩy sản xuất phát triển

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thế giới và trong nước tác động đến phát triển công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam do Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) công bố, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 9/2026 đạt 29,97 tỷ kWh, tăng 9,2% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 265,79 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu nguồn điện, trong 9 tháng đầu năm, nhiệt điện than đóng góp 132,63 tỷ kWh, chiếm 49,9% tổng sản lượng điện; thủy điện đạt 68,48 tỷ kWh, chiếm 25,8%; tuabin khí đạt 20,48 tỷ kWh, chiếm 7,7%; năng lượng tái tạo (không bao gồm thủy điện) đạt 33,6 tỷ kWh, chiếm 12,6%. Như vậy, riêng nhiệt điện than và điện khí đã cung cấp khoảng 57,6% sản lượng điện toàn hệ thống, cho thấy khả năng bảo đảm điện trong những tháng cuối năm vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn cung than và khí cho các nhà máy nhiệt điện.

Nhu cầu điện tăng cao trong quý IV/2026 đặt ra yêu cầu chủ động nguồn cung, bảo đảm điện ổn định để thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế.

Cũng theo báo cáo, nhu cầu điện tiếp tục tăng cao trong khi khả năng cung ứng phụ thuộc lớn vào nguồn nhiên liệu cho phát điện. Báo cáo nêu rõ, mặc dù Bộ Công Thương đánh giá nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện trong những tháng cuối năm về cơ bản được bảo đảm, nhưng những biến động giá nhiên liệu quốc tế, chi phí vận tải và tỷ giá vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tạo nguồn và khả năng chủ động nhập khẩu than của các doanh nghiệp trong nước.

Về triển vọng quý IV/2026, nếu nhu cầu điện thực tế cao hơn phương án vận hành khoảng 2-3%, tổng sản lượng điện cần huy động dự tính có thể tăng thêm khoảng 1,78-2,67 tỷ kWh. Theo phương án vận hành của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), quý IV/2026, toàn hệ thống dự kiến cần sản xuất và nhập khẩu khoảng 88,97 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Nếu thực hiện đúng phương án này, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu cả năm 2026 có thể đạt khoảng 354,76 tỷ kWh.

Điều đó khiến nhu cầu cung ứng điện tiếp tục tăng ở mức cao, đặt ra yêu cầu bảo đảm tính sẵn sàng của các nguồn phát điện, nguồn cung than, khí và tiến độ vận hành các dự án điện mới, đòi hỏi các nhà máy điện và hệ thống truyền tải phải duy trì hoạt động ổn định, đặc biệt khi sản xuất công nghiệp và xây dựng tiếp tục mở rộng.