Bảo đảm nguồn cung xăng dầu những tháng cuối năm 2026 (Ảnh minh họa)

Theo Bộ Công Thương, thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu, bám sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới; đồng thời theo dõi sát tình hình cung cầu, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành phù hợp theo quy định.

Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ phối hợp với doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định; chủ động theo dõi diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đối với kế hoạch năm 2027, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến thị trường, nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích thông tin và năng lực dự báo; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng trong nước.