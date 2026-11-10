Bảo đảm nguồn cung xăng dầu những tháng cuối năm 2026

Ngày 9/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đã có buổi làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về công tác bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu những tháng cuối năm 2026 và kế hoạch năm 2027.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Cục Năng lượng – Dầu khí, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên cùng đại diện các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá tình hình thị trường xăng dầu và công tác bảo đảm nguồn cung trong nước; đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu, bám sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới; đồng thời theo dõi sát tình hình cung cầu, kịp thời triển khai các giải pháp điều hành phù hợp theo quy định.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ phối hợp với doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định; chủ động theo dõi diễn biến thị trường, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đối với kế hoạch năm 2027, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chủ động theo dõi diễn biến thị trường, nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích thông tin và năng lực dự báo; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng trong nước.