Bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm dịp cuối năm

Theo rà soát của Sở Xây dựng, nhu cầu VLXD phục vụ thi công các công trình, dự án những tháng cuối năm dự kiến khoảng 167.700 m³ cát, 625.900 m³ đá xây dựng, 851.900 m³ đất đắp nền. Về nguồn cung tại chỗ, tỉnh hiện có 26 đơn vị khai thác, sản xuất, tận thu đá xây dựng; 10 đơn vị khai thác, sản xuất, tận thu cát, sỏi; 3 đơn vị khai thác, tận thu đất san lấp. Riêng Dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) có 7 mỏ đất được cấp phép khai thác, phục vụ nhu cầu vật liệu san lấp.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là phục vụ các dự án giao thông trọng điểm, phát triển đô thị, nhà ở xã hội và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của tỉnh, Sở đề nghị các đơn vị khai thác tập trung tổ chức sản xuất theo hợp đồng ký kết. Đối với một số mỏ có đủ điều kiện và khả năng nâng công suất, doanh nghiệp sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác như: Bó Choong 2, Lũng Làn, Lũng Vài, Lũng Mằn, Bản Tin, Ngườm Cảng...

Tháng 6/2026, Công ty TNHH Hữu Hòa, xã Phục Hòa hoàn thiện thủ tục pháp lý nâng công suất khai thác mỏ từ 70.000 m³ lên 200.000 m³ đá nguyên khối/năm. X ây dựng phương án sản xuất, ưu tiên cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm. Giám đốc Công ty TNHH Hữu Hòa Phạm Tường Lâm cho biết: Công ty duy trì dây chuyền sản xuất đá với công suất khoảng 200 tấn/giờ, sản lượng đạt khoảng 2.000 m³/ngày, trong đó 99% sản lượng đá cung cấp cho Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm, Công ty tiếp tục bổ sung máy móc, thiết bị, nâng cấp dây chuyền, tăng cường nhân lực, bảo dưỡng phương tiện và bố trí thời gian sản xuất hợp lý. Phấn đấu từ nay đến cuối năm cung cấp ra thị trường khoảng 100.000 - 120.000 m³ đá nguyên liệu.

Tại xã Phục Hòa, từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Việt 68 khai thác gần 40.000 m³ đá, sản xuất hơn 1,3 triệu viên gạch không nung. Trong đó 71,94% sản phẩm được cung cấp cho các công trình trọng điểm của tỉnh và địa phương. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Việt 68 Nông Hữu Chính cho biết: Trước nhu cầu VLXD tăng cao, đơn vị xây dựng kế hoạch khai thác, sản xuất và cung ứng phù hợp với diễn biến thị trường; duy trì thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế gián đoạn sản xuất. Chú trọng kiểm tra máy móc, thiết bị, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm hoạt động sản xuất ổn định, bền vững.

Hoạt động khai thác cát đồi được đẩy mạnh, góp phần bổ sung nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh.

Ở lĩnh vực khai thác, chế biến đá vôi, sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng, Công ty TNHH An Minh Cao Bằng chủ động mở rộng năng lực cung ứng. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường hơn 200.000 m³ đá nguyên liệu, cát nghiền; hơn 150.000 m³ bê tông thương phẩm; trên 50.000 tấn bê tông nhựa nóng. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, Công ty đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh giấy phép, nâng công suất khai thác đá từ 265.500 m³ lên 300.000 m³/năm. Tăng số lượng xe bồn từ 16 lên 28 xe, xe bơm bê tông lên 5 xe, qua đó nâng cao năng lực vận chuyển và phục vụ các công trình.

Theo ngành Công Thương, riêng tháng 10/2026, sản lượng cát tự nhiên các loại tăng 273,27%, đá xây dựng tăng 103,64%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy các đơn vị đang đẩy mạnh sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, áp lực cung ứng VLXD được dự báo tiếp tục gia tăng khi Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh cần bảo đảm tiến độ thi công, các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn II được triển khai, Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng dự kiến khởi động trong thời gian tới. Năm 2027, nhu cầu vật liệu tiếp tục ở mức cao, ước khoảng 1,904 triệu m³ đá xây dựng các loại, 483,3 nghìn m³ cát, gần 1,991 triệu m³ đất đắp nền. Điều này đặt ra yêu cầu phải có phương án chuẩn bị nguồn cung từ sớm, tránh để xảy ra thiếu hụt cục bộ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, sản xuất không đầu cơ, găm hàng, lợi dụng tình trạng khan hiếm để tăng giá bán bất hợp lý hoặc gây gián đoạn nguồn cung. Các đơn vị xây dựng phương án dự phòng khi nguồn cung chính có nguy cơ không đáp ứng đủ nhu cầu; đổi mới công nghệ, thiết bị khai thác, chế biến, sản xuất; duy trì máy móc, nhân lực, phương tiện để bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định.

Các chủ đầu tư chủ động khảo sát nguồn cung, chất lượng vật liệu, năng lực sản xuất, cự ly và phương án vận chuyển; sớm làm việc, thỏa thuận, ký kết hợp đồng cung ứng với các đơn vị đủ điều kiện. Việc chuẩn bị nguồn vật liệu từ sớm không chỉ hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ mà còn giúp các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động kế hoạch thi công, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng.