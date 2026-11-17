Chăn nuôi chủ động tăng đàn

Theo Bộ NNMT, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động chăn nuôi trên cả nước cơ bản ổn định. Tính đến cuối tháng 10, tổng đàn lợn cả nước tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, đàn gia cầm tăng 3,5%; trong khi đàn bò giảm 1,4% và đàn trâu giảm 6,2%. Kết quả này cho thấy xu hướng chuyển dịch cơ cấu vật nuôi tiếp tục diễn ra, trong đó chăn nuôi lợn và gia cầm giữ vai trò chủ lực trong bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Tại Hà Nội, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm hàng tháng ở mức cao với khoảng 19.890 tấn thịt lợn hơi, 6.630 tấn thịt gà, vịt, 5.520 tấn thủy sản tươi, đông lạnh, 5.520 tấn thực phẩm chế biến và khoảng 132 triệu quả trứng gia cầm. Theo Sở NNMT Hà Nội, dịp Tết Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu dùng được dự báo tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu này, thành phố đang phát huy lợi thế sản xuất tại chỗ, đồng thời duy trì kết nối với các tỉnh, thành phố nhằm bổ sung nguồn hàng khi cần thiết. Tính đến nay, tổng đàn lợn của Hà Nội ước đạt 1,243 triệu con, đàn gia cầm khoảng 38,4 triệu con, đàn bò hơn 107.000 con, đàn trâu khoảng 26.500 con. Với quy mô chăn nuôi hiện có, thành phố cơ bản tự chủ nguồn cung các mặt hàng chủ lực như thịt lợn, thịt gia cầm và trứng.

Trước dự báo sức mua tăng mạnh, các hợp tác xã, doanh nghiệp (DN) và cơ sở chăn nuôi đang chủ động kế hoạch tái đàn, chăm sóc vật nuôi, đồng thời tăng cường các biện pháp an toàn sinh học và phòng, chống dịch bệnh. Giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Nam Long (xã Ba Vì) Nguyễn Nam Long cho biết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản đang được kiểm soát tốt, tạo điều kiện thuận lợi để các trang trại tăng đàn, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm. “DN hiện nuôi hơn 30.000 con lợn thương phẩm và dự kiến sẽ xuất bán cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán” - ông Long thông tin.

Không để đứt gãy nguồn cung

Trước yêu cầu bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường, Bộ NNMT đề nghị các địa phương theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung và giá cả nông sản; tăng cường phối hợp kết nối cung cầu, điều tiết nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc đứt gãy nguồn cung.

Các địa phương cần xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm và các mặt hàng nông, lâm, thủy sản thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027. Trong đó chú trọng duy trì sản xuất ổn định, phát huy năng lực cung ứng tại chỗ, đồng thời chủ động phương án bổ sung nguồn hàng từ các địa phương khác khi nhu cầu tăng đột biến.

Cùng với bảo đảm nguồn hàng, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường cần được tăng cường. Các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, bảo quản sản phẩm động vật; kiểm soát việc kê khai, niêm yết giá, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại.

Theo Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn, để bảo đảm nguồn cung thực phẩm và duy trì đà tăng trưởng, các địa phương cần khuyến cáo người dân tổ chức chăn nuôi theo chuỗi, gắn sản xuất với xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.Việc tái đàn phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, điều kiện chuồng trại và khả năng kiểm soát dịch bệnh, tránh phát triển nóng dẫn đến dư thừa nguồn cung...

Bên cạnh nhiệm vụ trước mắt là bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp Tết, ngành chăn nuôi cũng đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình sản xuất để thích ứng với những biến động ngày càng phức tạp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, cho rằng dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh khác, biến đổi khí hậu, phát thải khí nhà kính cùng sự cạnh tranh giữa các tập đoàn kinh tế lớn với khu vực nông hộ và hệ sinh thái DN chăn nuôi truyền thống đang đặt ra nhiều vấn đề lớn đối với ngành. Đáng chú ý, cuộc cách mạng số và trí tuệ nhân tạo cũng đang tác động sâu sắc đến hoạt động chăn nuôi, đồng thời định hình lại xu hướng sản xuất và tiêu dùng thực phẩm trong tương lai. “Những thay đổi này đòi hỏi ngành chăn nuôi phải xem xét lại mô hình và phương thức sản xuất, tăng cường năng lực thích ứng, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan” - ông Dương nhấn mạnh.