Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên, chủ động sản xuất theo hình thức luân canh, gối vụ, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường dịp cuối năm.

Nguồn cung bảo đảm

Nhờ chủ động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt việc cách ly và tiêm phòng vắc xin nên trại lợn của gia đình ông Nguyễn Tiến Dũng ở xã Liên Minh tái đàn với gần 200 con lợn thịt vào cuối tháng 7 vừa qua, bảo đảm thời gian xuất chuồng dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Ông Dũng cho biết: Để có đàn lợn khỏe mạnh, xuất bán vào dịp tháng Chạp, gia đình tôi lựa chọn con giống khỏe mạnh từ đàn lợn nái của nhà, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tôi thường xuyên theo dõi thông tin thị trường để điều chỉnh phương án chăn nuôi phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay giá lợn hơi ở mức khá thấp, khoảng trên dưới 50.000 đồng/kg nên các hộ nuôi quy mô nhỏ vẫn phải chú ý biến động của thị trường để điều chỉnh chu kỳ xuất bán.

Anh Đỗ Kim Ngọc ở xã Thanh Thủy chuẩn bị vào đàn khoảng 10.000 con gà các loại. Anh Ngọc chia sẻ: Dịp cuối năm, nhu cầu về thịt gia cầm, chủ yếu là thịt gà rất cao, nhất là gà nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, thả đồi. Gia đình tôi đã áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học kết hợp với phòng bệnh đầy đủ, vì vậy tỷ lệ hao hụt thấp, chỉ khoảng 3%. Dự kiến năm nay gia đình thu trên 450 triệu đồng từ chăn nuôi gà thịt và trứng.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến hết tháng 9, tổng đàn gia súc toàn tỉnh đạt trên 367 nghìn con, tổng đàn lợn gần 1,85 triệu con, tổng đàn gia cầm 37,9 triệu con. Tổng sản lượng thịt hơi đạt trên 375 nghìn tấn, sản lượng trứng đạt gần 1,3 tỷ quả... Toàn tỉnh có trên 5.300 trang trại chăn nuôi tập trung, trong đó có gần 3.000 trang trại chăn nuôi lợn...

Bên cạnh nguồn thực phẩm từ động vật, các loại rau xanh cũng đóng vai trò thiết yếu trong dịp cuối năm và Tết cổ truyền. Tổng diện tích trồng rau xanh vụ Đông Xuân năm nay của tỉnh đạt trên 15 nghìn ha, tổng sản lượng dự kiến đạt gần 290 nghìn tấn. Thời điểm này, bà con nông dân tại các hợp tác xã (HTX), các vùng trồng rau chuyên canh trên địa bàn tỉnh đang tập trung gieo trồng, chăm sóc các loại rau xanh theo hình thức luân canh, gối vụ, bảo đảm nguồn cung cho thị trường hàng ngày và dịp lễ, Tết. Anh Nguyễn Văn Nghĩa - Giám đốc HTX rau an toàn Tứ Xã, xã Phùng Nguyên, một trong những HTX có sản lượng rau an toàn lớn cung cấp cho hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh cho biết: Dịp cuối năm, nhu cầu của thị trường đối với các loại rau, củ, quả như súp lơ, khoai tây, củ cải, đậu, đỗ, rau gia vị... tăng cao hơn. Vì vậy, ngoài diện tích sản xuất tại địa phương, HTX chủ động liên kết với nhiều HTX, người trồng rau ở các tỉnh lân cận, bảo đảm nguồn cung đầy đủ, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp cho hệ thống siêu thị theo hợp đồng đã ký kết.

Siết chặt quản lý chất lượng

Để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân, nhất là trước, trong Tết Nguyên đán, hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh như Coop Mart, WinMart+, Go và các cửa hàng kinh doanh nông sản, thực phẩm sạch... đã lên kế hoạch dự trữ các mặt hàng, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị đứt gãy trong mọi tình huống. Đồng thời dự kiến triển khai các chương trình khuyến mại kích cầu tiêu dùng.

Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&MT rà soát, khảo sát khả năng cung ứng của các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng nông sản. Vận động các doanh nghiệp chế biến thực phẩm tăng cường đa dạng mặt hàng, nguồn cung thực phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân; xây dựng phương án dự phòng trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, Sở Công Thương ban hành các văn bản chỉ đạo các siêu thị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và bán lẻ hàng tiêu dùng trong tỉnh sẵn sàng tham gia tích trữ hàng hóa, thực hiện bình ổn thị trường với các nhóm mặt hàng chủ yếu, như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, thịt lợn, rau củ quả... Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ sản xuất và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Để có nguồn cung ổn định, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, ngành NN&MT chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đẩy mạnh tuyên truyền đến người chăn nuôi, người trồng trọt thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh; chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để có các giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, chống rét cho cây trồng để bảo vệ sản xuất. Vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành các biện pháp bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, tuân thủ quy trình giết mổ.

Theo Sở Công Thương, cùng với các giải pháp quản lý, kiểm soát giá cả, đơn vị đang rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường những tháng cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Trọng tâm là gắn công tác dự báo nhu cầu với phương án chuẩn bị nguồn hàng của doanh nghiệp, theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời có giải pháp điều tiết, góp phần bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và ổn định giá cả.

Nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm tạo thêm áp lực lên công tác bảo đảm nguồn cung và điều hành giá. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị hàng hóa từ sớm, doanh nghiệp cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch nhập hàng theo sức mua thực tế; cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát thị trường, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm. Sự phối hợp đồng bộ giữa các bên sẽ góp phần hạn chế biến động bất thường, bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong dịp cao điểm mua sắm.