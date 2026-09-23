Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng thịt lợn càng tăng cao, trong khi dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến đàn vật nuôi. Đặc biệt, sự xuất hiện của 2 ổ dịch mới đây tại xã Mai Phụ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi công tác phòng, chống dịch và kiểm soát tái đàn phải được siết chặt.

Đứng trước bài toán vừa phải đảm bảo nguồn hàng, vừa hạn chế tối đa rủi ro, người chăn nuôi Hà Tĩnh đã chủ động điều chỉnh quy mô tái đàn hợp lý theo nhu cầu dự báo của thị trường, tính toán kỹ lưỡng thời điểm xuất chuồng và nâng cao công tác phòng chống dịch. Hướng đi này giúp cung cấp nguồn thịt ổn định, an toàn cho thị trường dịp cuối năm và tết Nguyên đán.

Các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai các giải pháp đồng bộ để đảm bảo nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm.

Nhằm chủ động nguồn hàng cho thị trường, Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (xã Trường Lưu) đã điều chỉnh tăng quy mô đàn vật nuôi. Hiện đơn vị đang duy trì khoảng 1.800 con lợn nái, đều đặn mỗi tháng cung ứng hơn 3.000 con lợn thịt và 500 - 600 con lợn giống ra thị trường.

Đón đầu nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh dịp cuối năm, đơn vị đã mở rộng quy mô tổng đàn lên từ 15 - 20%, sản lượng lợn thương phẩm dự kiến đạt khoảng 3.500 con/tháng vào dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh cho biết: "Trong bối cảnh giá lợn hơi còn khó dự báo và dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, doanh nghiệp không tăng đàn ồ ạt mà xây dựng lộ trình phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất. Đơn vị đã phân bổ cụ thể chỉ tiêu sản xuất đến từng trang trại, từng bộ phận và chủ động nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch. Chế độ dinh dưỡng, chăm sóc được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đàn; các yêu cầu về an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng môi trường được siết chặt hơn nhằm bảo đảm đàn vật nuôi phát triển ổn định”.

Việc tổ chức sản xuất theo kế hoạch giúp doanh nghiệp vừa duy trì năng suất, vừa chủ động thời điểm xuất bán, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thịt cho thị trường trong giai đoạn nhu cầu tăng cao cuối năm.

Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh chủ động chăm sóc, tiêm phòng và bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn lợn.

Trang trại chăn nuôi lợn Hồng Châu (thôn Tân Thượng, xã Hồng Lộc) hiện có khoảng 1.200 con lợn thịt, 250 con lợn nái và vừa nhập thêm khoảng 1.000 con lợn giống để phục vụ thị trường cuối năm. Theo kế hoạch, đàn lợn mới sẽ được nuôi đến khi đạt trọng lượng khoảng 120-125 kg/con, xuất bán thành 2 đợt vào đầu và cuối tháng Chạp, chủ yếu cung ứng cho thị trường Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trang trại chăn nuôi lợn Hồng Châu (xã Hồng Lộc) sớm lên kế hoạch để chủ động sản xuất, đảm bảo nguồn cung thịt lợn dịp cuối năm.

Trong bối cảnh tăng đàn cũng đồng nghĩa với gia tăng nguy cơ dịch bệnh, trang trại xác định an toàn sinh học là khâu then chốt. Quy trình chăn nuôi được tổ chức khép kín, kiểm soát từ thức ăn, vật tư, môi trường chuồng nuôi đến khâu xuất bán. Đơn vị thực hiện “cấm trại” 100%; người, phương tiện và hàng hóa ra vào đều được kiểm soát, khử trùng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ đưa mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi.

Ông Nguyễn Trọng Hằng - đại diện Trang trại chăn nuôi lợn Hồng Châu cho biết: "Đơn vị đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Hoạt động xuất, nhập được thực hiện theo nguyên tắc cách ly sinh học; phương tiện vận chuyển và nguồn thức ăn được bố trí, kiểm soát riêng nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời tăng cường phun tiêu độc, khử trùng, rải vôi tại khu vực vành đai, xung quanh trang trại, bên trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng. Công tác tiêm phòng, theo dõi sức khỏe đàn lợn cũng được duy trì theo đúng kế hoạch".

Trang trại chăn nuôi lợn Hồng Châu (xã Hồng Lộc) thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly, tiêu độc khử trùng để bảo vệ đàn lợn.

Không chỉ các trang trại chăn nuôi quy mô lớn, nhiều hộ chăn nuôi ở Hà Tĩnh cũng đang chủ động tính toán phương án tái đàn, áp dụng quy trình chăm sóc, phòng dịch chặt chẽ, hướng tới bảo đảm nguồn lợn thịt cho thị trường cuối năm.

Đáng chú ý, thời gian qua, tại Hà Tĩnh, hàng trăm hộ dân tham gia liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, từ đó được hỗ trợ con giống, kỹ thuật chăn nuôi đến quy trình chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và tiêu thụ sản phẩm. Mô hình liên kết này giúp người dân chủ động hơn trong tái đàn, áp dụng quy trình chăn nuôi đúng kỹ thuật, đồng thời giảm áp lực về đầu vào và đầu ra trong bối cảnh dịch bệnh và thị trường còn nhiều biến động.

Tại thôn Bắc Thắng, xã Thạch Lạc, gia đình ông Trần Bá Từ hiện nuôi 39 con lợn theo quy trình của chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm. Trước khi tái đàn, ông được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc và cải tạo chuồng trại, tạo điều kiện để đàn lợn sinh trưởng tốt. “Tham gia chuỗi liên kết, gia đình yên tâm hơn vì được hỗ trợ về con giống, kỹ thuật và đầu ra. Thời điểm này, gia đình tập trung chăm sóc để đàn lợn khỏe mạnh, đạt trọng lượng và xuất bán đúng kế hoạch cuối năm, giúp gia đình có thêm thu nhập” - ông Trần Bá Từ chia sẻ.

Ông Trần Bá Từ (thôn Bắc Thắng, xã Thạch Lạc) chăm sóc đàn lợn theo quy trình chuỗi liên kết để đảm bảo xuất bán đúng kế hoạch.

Hiện tổng đàn lợn trên địa bàn Hà Tĩnh duy trì khoảng 405.000 con, dự kiến sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng cả năm ước đạt khoảng 74.000 tấn.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở NN&MT Hà Tĩnh), với quy mô đàn và tiến độ sản xuất hiện nay, nguồn cung thịt lợn cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, đồng thời có thể cung ứng một phần cho thị trường ngoại tỉnh. Để bảo đảm nguồn cung không bị động khi sức mua tăng cao, ngành chuyên môn đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, hướng dẫn người dân tái đàn, tăng đàn tại những cơ sở đáp ứng điều kiện an toàn.

Từ các trang trại quy mô lớn đến những hộ chăn nuôi, sự chủ động đang được thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị con giống, tính toán thời điểm tái đàn, tổ chức chăm sóc đến kế hoạch xuất bán. Đây không chỉ là giải pháp duy trì sản xuất, ổn định thu nhập cho người chăn nuôi mà còn góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào cuối năm.

Ngành chuyên môn khuyến cáo người chăn nuôi: - Căn cứ điều kiện chuồng trại, nguồn lực, tình hình dịch bệnh và thị trường để tái đàn có kế hoạch, không tăng đàn ồ ạt, không tái đàn tại khu vực đang có dịch hoặc nguy cơ cao khi chưa đủ điều kiện an toàn. Bám sát thị trường, cân đối quy mô đàn và chi phí đầu vào, chủ động phương án tiêu thụ để hạn chế rủi ro. - Chọn con giống rõ nguồn gốc, khỏe mạnh, bảo đảm chất lượng và an toàn dịch bệnh. - Thực hiện nghiêm an toàn sinh học; kiểm soát người, phương tiện, con giống, thức ăn và vật tư ra vào khu vực chăn nuôi; thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng. - Theo dõi sát sức khỏe đàn lợn. Khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường, báo ngay cơ quan chuyên môn; tuyệt đối không giấu dịch, bán chạy, vận chuyển, giết mổ hoặc vứt xác lợn bệnh ra môi trường.