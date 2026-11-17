Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp ông Choo Hyeong Wook, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty SK Innovation (Hàn Quốc). (Ảnh: chinhphu.vn)

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số từ nay đến năm 2030, việc bảo đảm nguồn cung năng lượng là yêu cầu hết sức quan trọng và cấp bách. Việt Nam ưu tiên các dự án điện có khả năng phát điện trước năm 2030, trong đó có dự án điện khí LNG Quỳnh Lập, nếu SK Innovation và các đối tác bảo đảm được các điều kiện triển khai.

Ông Choo Hyeong Wook cho biết, Tập đoàn SK có kế hoạch xây dựng trụ sở khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội, đồng thời mong muốn phát triển tại Việt Nam thành mô hình kinh doanh thành công để nhân rộng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. SK Innovation đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) triển khai dự án LNG Quỳnh Lập, với mục tiêu góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam. Tập đoàn mong muốn phát triển các cụm công nghiệp-năng lượng tại Việt Nam, lấy hạ tầng năng lượng làm nền tảng để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là AI và trung tâm dữ liệu,...