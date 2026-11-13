Bảo đảm nguồn cung không để giá hàng hóa tăng đột biến dịp cuối năm

Khách hàng mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Hương Long.

Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước; bình quân 10 tháng tăng 4,57% so với cùng kỳ năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương có mức tăng CPI thấp hơn bình quân cả nước.

Để kiểm soát lạm phát, Phó Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm, phân bón, vật liệu xây dựng và các mặt hàng thiết yếu; điều hành giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, hạn chế điều chỉnh vào dịp cuối năm và Tết, giữ ổn định đến hết năm 2026.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, ưu tiên vốn cho sản xuất, kinh doanh. Bộ Tài chính theo dõi CPI, xây dựng kịch bản điều hành giá, tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí và chuẩn bị phương án hỗ trợ năm 2027.

Bộ Công Thương bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu; theo dõi việc giảm thuế xăng từ ngày 1/11/2026, thực hiện chính sách giảm giá điện và triển khai chương trình bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhất là thịt, thủy sản, rau củ quả; phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất sau thiên tai. Bộ Xây dựng kiểm soát giá vật liệu xây dựng, cước vận tải; Bộ Y tế giám sát giá thuốc, dịch vụ khám chữa bệnh; Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra giá sách giáo khoa và các khoản thu trong cơ sở giáo dục.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chủ động dự trữ hàng hóa, triển khai bình ổn thị trường, kiểm soát giá dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch. Các địa phương có CPI tăng cao phải rà soát nguyên nhân, có giải pháp kiểm soát phù hợp; địa phương có CPI tăng thấp không được chủ quan, tiếp tục theo dõi thị trường trong 2 tháng cuối năm, bảo đảm nguồn cung và ổn định giá cả.