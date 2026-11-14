Bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán 2027

Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại Thông báo số 583/TB-VPCP ngày 12/11/2026 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận cuộc họp trực tuyến với các địa phương về kết quả quản lý, điều hành giá tháng 10 và 10 tháng năm 2026, đồng thời định hướng công tác điều hành giá trong những tháng còn lại của năm.

Các bộ, ngành và địa phương cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức dự trữ, triển khai các chương trình bình ổn thị trường và kết nối cung cầu, bảo đảm đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng nước.

Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng để phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe

Các thiết chế văn hóa, thể thao và không gian công cộng sẽ được khai thác hiệu quả hơn, tạo điều kiện để người dân tập luyện thể dục, thể thao và chủ động chăm sóc sức khỏe.Đây là mục tiêu của Đề án "Nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, không gian công cộng phục vụ rèn luyện sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng văn hóa sức khỏe trong nhân dân", được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phê duyệt tại Quyết định số 2154/QĐ-TTg.

Đề án được triển khai trên toàn quốc trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trọng tâm là hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới cách tổ chức, quản lý và vận hành các thiết chế, bảo đảm phù hợp với điều kiện từng địa phương. Trong đó, ưu tiên khu vực ven biển, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục cho trẻ em khuyết tật

Trẻ em khuyết tật, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn và sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, sẽ được ưu tiên hỗ trợ để tiếp cận bình đẳng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Đây là mục tiêu của Đề án "Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục giai đoạn 2026-2030", được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phê duyệt tại Quyết định số 2168/QĐ-TTg ngày 10/11/2026.

Đề án hướng tới bảo đảm trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm, phục hồi chức năng, giáo dục, an sinh xã hội; đồng thời hỗ trợ công nghệ, thiết bị phù hợp. Trong đó, ưu tiên trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đề án cũng đặt mục tiêu giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, tạo điều kiện để các em phát huy khả năng và hòa nhập cộng đồng.