Bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường dịp Tết Đinh Mùi 2027

Thực phẩm tươi sống, rau củ là nhóm hàng có số lượng sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" chiếm đa số tại các siêu thị trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Hương Giang/TTXVN

Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trưởng, song áp lực lên mặt bằng giá và nguồn cung hàng hóa cũng gia tăng.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 5.926 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4%, cao hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát được Quốc hội giao cho năm 2026.

Trong những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm dịp lễ, Tết thường tăng cao, trong khi biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu nhập khẩu và lượng tiền cung ứng tăng khi đẩy mạnh giải ngân đầu tư công có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá. Vì vậy, việc chủ động nguồn hàng, bảo đảm lưu thông thông suốt và kiểm soát thị trường được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Chỉ thị yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và khả năng cung ứng các mặt hàng thiết yếu, nhất là lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt và những mặt hàng có biến động giá. Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung theo từng tháng, từng địa bàn; phối hợp với doanh nghiệp, hệ thống phân phối chuẩn bị lượng hàng dự trữ phù hợp, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương cũng cần huy động nhà sản xuất, nhà phân phối, siêu thị, chợ đầu mối và cửa hàng tiện lợi tham gia cung ứng hàng hóa với giá hợp lý; kết nối doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu với các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Hoạt động kết nối cung cầu, hội chợ, chương trình khuyến mại tập trung và đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai cần được đẩy mạnh, gắn với bảo đảm chất lượng và giá cả phù hợp.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, Bộ Công Thương yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ dịp cuối năm và Tết; chủ động nguồn nguyên liệu, tiết giảm chi phí, duy trì sản lượng, bảo đảm chất lượng và giá bán hợp lý. Các doanh nghiệp phân phối cần phối hợp với địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường, mở rộng mạng lưới cung ứng, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và địa bàn chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân kinh doanh xăng dầu phải thực hiện nghiêm quy định về dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được giao, bảo đảm cung ứng liên tục trước, trong và sau Tết. Cùng với đó, ngành điện cần có phương án vận hành, cung ứng điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Các hiệp hội ngành hàng có trách nhiệm phối hợp cân đối cung cầu, nắm bắt tình hình thị trường, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo đảm nguồn hàng được cung ứng đầy đủ, kịp thời.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chỉ thị đặt ra là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đánh giá khả năng cung ứng, nhất là đối với lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp và xăng dầu, để kịp thời tham mưu giải pháp bảo đảm nguồn hàng, bình ổn thị trường. Việc quản lý giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá cũng được triển khai nhằm góp phần kiểm soát lạm phát năm 2026 và thực hiện mục tiêu điều hành giá năm 2027.

Lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, vi phạm quy định về niêm yết giá; tập trung vào hàng hóa thiết yếu và những nhóm hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, bánh kẹo, đường, hoa quả, thuốc lá, rượu bia, nước giải khát, gia súc, gia cầm và thực phẩm tươi sống. Việc kiểm tra cũng chú trọng hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng không bảo đảm chất lượng.

Bên cạnh đó, các địa phương cần phối hợp bảo đảm nguồn cung hàng hóa lưu thông thông suốt, nhất là trong vận chuyển hàng từ vùng sản xuất đến những địa bàn có nhu cầu cao; kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, đo lường và việc chấp hành quy định trong kinh doanh xăng dầu. Hoạt động cung cấp thông tin về tình hình thị trường, giá cả và các điểm bán hàng bình ổn cũng cần được chú trọng, góp phần ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Cùng với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung và kiểm soát thị trường, Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước, hỗ trợ sản xuất và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đôn đốc, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia các chương trình bình ổn thị trường, chương trình “Sức sống hàng Việt” và hoạt động kết nối cung cầu. Qua đó, góp phần giới thiệu, phát triển thương hiệu hàng Việt, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa sản xuất trong nước và kích cầu tiêu dùng.

Các đơn vị chức năng thuộc Bộ được giao triển khai nhiệm vụ theo lĩnh vực phụ trách, tập trung duy trì sản xuất, bảo đảm nguồn cung các mặt hàng thiết yếu; theo dõi sát hoạt động xuất nhập khẩu, ưu tiên nguồn hàng phục vụ thị trường trong nước. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ, triển lãm và kết nối cung cầu, gắn với tiêu thụ hàng Việt, sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, mở rộng kênh phân phối trên môi trường số.

Cùng với đó, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, quản lý cạnh tranh, phòng vệ thương mại và thông tin thị trường tiếp tục được tăng cường. Các đơn vị truyền thông thuộc Bộ chủ động cung cấp thông tin chính xác về tình hình cung cầu, giá cả, hoạt động bình ổn thị trường; kịp thời định hướng dư luận, hạn chế tác động của thông tin sai lệch đến tâm lý người tiêu dùng và hoạt động thị trường.

Với các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ từ khâu sản xuất, dự trữ, phân phối đến kiểm tra, kiểm soát thị trường và kích cầu tiêu dùng, Chỉ thị số 12/CT-BCT hướng tới mục tiêu bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, giữ ổn định thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.