Bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn điện ổn định, với giá hợp lý

Đề cập tới những định hướng lớn trong hoàn thiện dự án luật, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Thu hẹp phạm vi sửa đổi, ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn cấp bách và bảo đảm ổn định chính sách; làm rõ nguyên tắc hình thành giá điện và phân bổ rủi ro, không chuyển rủi ro sang người sử dụng điện là người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát chi phí, công khai thông tin và xác định rõ trách nhiệm của các bên để tránh cơ chế xin - cho; đánh giá tác động tổng hợp, nhất là khi áp dụng giá điện theo giờ hoặc xóa bỏ bù chéo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu thảo luận tại tổ. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý quy định rõ ràng ngay trong luật các nội dung quan trọng, nhất là về cơ chế mua bán điện trực tiếp, chứng chỉ năng lượng tái tạo và các tiêu chí áp dụng cơ chế đặc thù đối với công trình điện cấp bách, không giao quá rộng cho văn bản dưới luật.

Góp ý vào các nội dung cụ thể, đề cập đến cơ chế giá điện và phân bổ rủi ro, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là một trong những nội dung nhạy cảm nhất của dự án luật, có tác động trực tiếp đến Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Cần làm rõ nguyên tắc hình thành giá điện trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường. “Không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc người sử dụng điện”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đánh giá tích cực việc dự thảo luật đề xuất miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án thuộc chương trình, dự án thực hiện quy hoạch được phê duyệt… Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí xác định các công trình điện cấp bách, khẩn cấp, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lạm dụng cơ chế đặc thù.

Đối với phát triển thị trường điện cạnh tranh, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc mở rộng đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp, kể cả các đơn vị bán lẻ điện, là bước tiến cần thiết. Tuy nhiên, phải quy định rõ nguyên tắc xác định và phân bổ đầy đủ chi phí sử dụng lưới điện, điều độ, dự phòng và các dịch vụ hệ thống.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với định hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong cấp phép hoạt động điện lực.

Nhấn mạnh vai trò thiết yếu của điện đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, chính sách điện lực phải hướng đến mục tiêu bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn điện an toàn, ổn định, với giá hợp lý. Đặc biệt, việc sửa đổi luật phải quan tâm đầy đủ đến quyền lợi của người sử dụng điện, nhất là người dân ở những địa bàn còn khó khăn.