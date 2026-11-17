Trong ngày 17/11, tình trạng tôm hùm chết trên vịnh Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk đã giảm. Tuy nhiên, ngư dân vẫn túc trực tại các lồng bè nuôi để theo dõi số tôm còn có biểu hiện sốc nước, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp với từng thời điểm và diễn biến nguồn nước, hạn chế thiệt hại. Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc và khuyến cáo người dân chú trọng vệ sinh môi trường vùng nuôi, thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường nước để có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Lồng bè nuôi tôm, cá trên vịnh Xuân Đài nhiều khiến nguồn nước nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Ghi nhận tại khu vực Vũng Chào, vịnh Xuân Đài (tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu) sáng 17/11, nhiều hộ dân vẫn túc trực tại các lồng bè để theo dõi tình trạng tôm nuôi. Hiện, số lượng tôm chết đã giảm nhưng vẫn còn những trường hợp tôm bị sốc nước, có nguy cơ chết cao nếu không được xử lý kịp thời và phù hợp. Ngư dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước để có biện pháp xử lý đối với từng lồng nuôi, tránh tình trạng thiếu oxy ở tầng đáy; đồng thời hạn chế để tôm tiếp xúc với nguồn nước ngọt ở tầng mặt nhằm giảm thiệt hại.

Ông Mạc Văn Cảnh (tổ dân phố Từ Nham, phường Sông Cầu) cho biết, ông nuôi tôm trên 2 bè tại khu vực vịnh Xuân Đài từ đầu năm 2026 đến nay. Trong những ngày qua, tôm có biểu hiện sốc nước, bỏ ăn, bơi lờ đờ với số lượng lớn. Ngày 17/11, ông Cảnh đã lặn xuống khu vực lồng bè để kiểm tra, theo dõi tình trạng tôm, kịp thời di chuyển lồng bè ra xa nguồn nước ngọt, tránh để tôm bị sốc nước. Tuy nhiên, do mật độ lồng bè nuôi dày đặc, việc di chuyển ra xa gặp nhiều khó khăn nên ông buộc phải dìm lồng tôm xuống tầng đáy.

Lồng bè nuôi tôm hùm dày đặc trên vịnh Xuân Đài khiến việc di chuyển khi có rủi ro thiên tai gặp khó khăn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Theo UBND phường Sông Cầu, trước khi xảy ra đợt mưa lũ từ ngày 9 - 12/11, địa phương đã ban hành văn bản khuyến cáo ngư dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi mưa lớn đổ về vịnh Xuân Đài nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với tôm hùm. Tuy nhiên, trên thực tế, do số lượng lồng bè nuôi quá dày đặc nên việc di chuyển bè nuôi tôm hùm khi xảy ra sự cố gặp nhiều khó khăn.

Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, trong những ngày qua, trên địa bàn phường có khoảng 90 hộ dân bị thiệt hại do tôm chết, tôm sốc nước, với tổng số lượng khoảng 8 tấn. Theo ông Nguyên, số lượng tôm chết không lớn so với tổng sản lượng nuôi của địa phương khoảng 2.000 tấn/năm, nhưng vẫn là thiệt hại đáng kể đối với các hộ nuôi. Địa phương sẽ có các giải pháp hỗ trợ người dân, đặc biệt là khoanh nợ, hỗ trợ vay vốn để người dân có điều kiện tái sản xuất.

Trong hai tháng qua, trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình hình mưa lũ, UBND phường Sông Cầu đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng kế hoạch ứng phó; đồng thời thành lập tổ công tác với sự phối hợp của lực lượng Biên phòng, Công an và các khu phố để kiểm tra, xử lý những trường hợp neo đậu lồng bè không đúng quy định, bảo đảm luồng lạch thông thoáng, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào và di chuyển đến nơi tránh trú bão an toàn. Địa phương cũng yêu cầu người dân chủ động di dời lồng bè nuôi tôm đến nơi an toàn khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Tôm hùm chết, người nuôi trên vịnh Xuân Đài kéo lồng nuôi lên bè. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Tại phường Xuân Đài, tính đến sáng 17/11, thống kê cho thấy có hơn 40 hộ dân bị thiệt hại do tôm hùm chết, với tổng số lượng gần 5 tấn. Địa phương khuyến cáo ngư dân thường xuyên túc trực tại lồng bè, theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước để kịp thời nâng hoặc hạ lồng nuôi phù hợp. Đồng thời, người dân cần khẩn trương xử lý, thu gom tôm hùm chết đưa vào bờ, tránh vứt xuống đầm gây ô nhiễm môi trường và tác động trở lại vùng nuôi.

Qua kiểm tra khu vực nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài sáng 17/11, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau đợt mưa lũ vừa qua, môi trường nước trên vịnh Xuân Đài có sự thay đổi đột ngột, gây bất lợi cho thủy sản nuôi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các chỉ số môi trường vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng của tôm, cá. Dù vậy, tại một số khu vực nuôi cục bộ đã xuất hiện hiện tượng phân tầng nước, nhất là những nơi người dân đặt lồng bè gần bờ. Tình trạng phân tầng và ngọt hóa nguồn nước khiến môi trường nuôi thay đổi, không bảo đảm nhu cầu oxy của tôm, cá, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tỷ lệ sống của thủy sản.

Trước tình hình này, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân chú trọng vệ sinh môi trường vùng nuôi, thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường nước để có biện pháp chăm sóc, điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, hiện nay mật độ tảo phát triển khá dày, lượng chất dinh dưỡng trong môi trường nước có xu hướng gia tăng. Vì vậy, các hộ nuôi cần chú trọng thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải phát sinh trong quá trình nuôi, xác thủy sản chết và thức ăn thừa; tuyệt đối không xả trực tiếp xuống vùng nuôi, góp phần hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Một bè nuôi của người dân phường Sông Cầu trên vịnh Xuân Đài có tôm chết trong những ngày qua. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh cũng đề nghị chính quyền các địa phương ven vịnh Xuân Đài và khu vực lân cận nghiên cứu, tham khảo các mô hình cộng đồng tham gia quản lý, thu gom rác thải hiệu quả để triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Các địa phương cần có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, góp phần cải thiện chất lượng môi trường chung của toàn vùng nuôi. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chủ trương sắp xếp, điều chỉnh hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Đề án tổng thể phát triển ngành thủy sản của tỉnh; từng bước tổ chức lại không gian nuôi trồng thủy sản, giảm mật độ lồng bè, bảo đảm hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững.