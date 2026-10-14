Bảo đảm môi trường học tập, an toàn, ổn định cho học sinh tại các xã biên giới

Cuộc họp đôn đốc tiến độ hoàn thành xây dựng và vận hành Trường Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới.

Đến thời điểm hiện tại, có 9/13 trường đã tổ chức lễ khánh thành, vận hành thử và đưa vào sử dụng, 4 trường còn lại đang tiếp tục thi công các hạng mục, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn giải ngân của các dự án đạt hơn 2.510 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc họp.

Năm học 2026–2027, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt tuyển sinh hơn 13 nghìn học sinh tại 13 trường, cơ bản đáp ứng quy mô vận hành. Các trường đang từng bước ổn định nền nếp dạy học, tổ chức ăn, ở nội trú; phân công giáo viên, nhân viên trực ngoài giờ và phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng biên phòng, y tế trong quản lý, chăm sóc học sinh. Tuy nhiên, công tác vận hành còn gặp khó khăn do thiếu nhân lực, đội ngũ giáo viên còn thiếu tại một số trường, nhất là các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật. Bên cạnh đó, một số trường còn vướng mắc về hệ thống nước sạch, điện, nước thải, gas tại bếp ăn, phòng cháy, chữa cháy, lan can và giường ngủ, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt và yêu cầu bảo đảm an toàn cho học sinh.

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hà Trung Chiến yêu cầu các chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành 100% các dự án trong tháng 11/2026. Các đơn vị phải cam kết tiến độ, khẩn trương khắc phục những tồn tại, bảo đảm chất lượng công trình; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh giải ngân và thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đồng chí nhấn mạnh, trong quá trình thi công và vận hành, phải đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu. Các chủ đầu tư cần ưu tiên kiểm tra hệ thống điện, gas, nước sạch, lan can, song sắt cửa sổ và hệ thống phòng cháy, chữa cháy; hoàn thiện hệ thống nước thải, bổ sung giường ngủ còn thiếu và các hạng mục phục vụ sinh hoạt nội trú. Các xã thành lập tổ giám sát cộng đồng, kịp thời phản ánh những bất cập về chất lượng công trình và các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng. Đối với công tác vận hành, đồng chí yêu cầu các xã rà soát nhu cầu giáo viên, báo cáo bằng văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án bổ sung nhân lực. Các nhà trường cần hoàn thiện quy chế quản lý nội trú, tăng cường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các đồn biên phòng trong quản lý nền nếp, chăm sóc sức khỏe, thực hiện nội quy sinh hoạt. Công tác tổ chức bếp ăn phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ dinh dưỡng, bảo đảm môi trường học tập, ăn ở an toàn, ổn định cho học sinh tại các xã biên giới.