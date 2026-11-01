Bảo đảm môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện

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Ngày 14/10 vừa qua, một vụ xô xát giữa hai nhóm học sinh ở Hải Phòng đã khiến một học sinh qua đời. Công an thành phố Hải Phòng quyết định tạm giữ hình sự ĐPB (sinh năm 2010) để điều tra, làm rõ hành vi đánh, gây thương tích.

Đặc biệt, sau đó ít ngày, sáng 19/10, một học sinh nam ở Hà Nội có hành vi hành hung cô giáo ngay trên bục giảng khiến dư luận xã hội không khỏi bức xúc, phẫn nộ và lo lắng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam học sinh này để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Rõ ràng, tình trạng bạo lực xảy ra trong môi trường giáo dục, vốn được cảnh báo nhiều năm qua, chưa giảm về số lượng và mức độ hậu quả. Đáng lo ngại hơn khi xuất hiện một “biến tướng” nghiêm trọng: Từ chỗ xích mích giữa học sinh với nhau chuyển sang hành vi học sinh tấn công giáo viên. Sự việc này phản ánh tình trạng suy thoái đạo đức và sự lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử học đường. Khi người thầy không còn được bảo vệ an toàn ngay tại lớp học, hệ lụy không dừng lại ở một cá nhân giáo viên mà tác động tiêu cực đến tính chính danh của hệ thống giáo dục.

Hiện tượng nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Sự buông lỏng quản lý từ gia đình, sự thiếu kiên quyết xử lý kỷ luật của nhà trường và những tác động tiêu cực từ môi trường xã hội... Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng nêu trên, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, thời gian tới, các sở giáo dục và đào tạo và trường học cần triển khai các nhiệm vụ cấp bách nhằm quản lý, giáo dục học sinh, chủ động phòng ngừa.

Đặc biệt, các trường cần áp dụng đầy đủ các biện pháp giáo dục, răn đe hoặc xử lý vi phạm hành chính, hình sự đúng quy định pháp luật đối với trường hợp vi phạm nghiêm trọng...

Ngành giáo dục tổng rà soát việc thực hiện các quy định, nhiệm vụ, giải pháp về công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Các cơ sở giáo dục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về an toàn trong trường học.

Giải pháp an toàn cho học sinh là công khai số điện thoại đường dây nóng của hiệu trưởng, Công an xã, phường và bộ phận tư vấn tâm lý tại vị trí dễ quan sát trong trường học; thực hiện hòm thư góp ý điện tử hoặc ứng dụng bảo mật để học sinh dễ dàng tố giác hành vi bắt nạt đồng thời bảo vệ người tố giác.

Trường học cần phát huy tốt vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý học đường để chủ động nắm bắt mâu thuẫn của học sinh ngay từ khi mới phát sinh trên lớp hoặc trên mạng xã hội, từ đó kịp thời nhắc nhở và có giải pháp ngăn chặn, hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Các địa phương, cơ sở giáo dục, gia đình cần phối hợp tốt hơn, thiết lập và duy trì kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả với cha mẹ học sinh để quản lý các em trong và ngoài giờ học; tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng, chống bắt nạt, giải quyết mâu thuẫn và ứng xử trên môi trường mạng nhằm giúp các em sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng pháp luật; nhận diện và từ chối các hành vi kích động để ngăn chặn, đẩy lùi hành vi bạo lực…