Bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả

Không để ai đứng ngoài quá trình phát triển

Một thành phố đáng sống trước hết phải là nơi người dân được thụ hưởng đường giao thông thuận lợi hơn, trường học tốt hơn, dịch vụ y tế dễ tiếp cận hơn, có một nơi ở phù hợp, việc làm ổn định và cơ hội để vươn lên.

Trẻ em tại xã Đại Đồng được học tập trong điều kiện tốt.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, Bắc Ninh đã có nền tảng khá tốt để thực hiện mục tiêu ấy. Công tác an sinh xã hội được triển khai toàn diện, từ chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đến hỗ trợ người lao động gặp rủi ro, tất cả các chính sách an sinh đều thực hiện ở mức bằng hoặc cao hơn mặt bằng chung toàn quốc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đều qua các năm, còn 0,56% năm 2025. Mỗi năm, hơn 50.000 lao động được giải quyết việc làm mới; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt hơn 72 triệu đồng/người/năm. Cùng với đó, khoảng 31.200 căn nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, bài toán an sinh cũng đứng trước những yêu cầu mới. Bắc Ninh hôm nay không chỉ có những khu đô thị phát triển nhanh, những khu công nghiệp quy mô lớn và những trung tâm sản xuất công nghệ cao. Trong cùng một không gian phát triển còn có những vùng nông thôn, những địa bàn còn khó khăn. Đó chính là những khoảng cách cần được nhận diện trong quá trình phát triển.

Vì vậy, phát triển thành phố không thể chỉ là mở rộng những cực tăng trưởng. Cùng với việc tạo ra những động lực mới, phải tạo ra những con đường để thành quả từ các cực tăng trưởng ấy lan tỏa tới nhiều khu vực, nhiều nhóm dân cư hơn. An sinh xã hội trong giai đoạn mới vì thế cần được nhìn theo một cách rộng hơn, không chỉ hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để người dân có thể tự vươn lên và tham gia vào quá trình phát triển. Điều này đòi hỏi Bắc Ninh phải tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy “hỗ trợ” sang “trao cơ hội”, từ giải quyết từng vấn đề trước mắt sang tạo dựng nền tảng lâu dài cho đời sống người dân.

Nâng cao chất lượng sống

Một chính sách an sinh tốt không chỉ được đo bằng số tiền đã hỗ trợ hay số đối tượng được thụ hưởng mà bằng việc sau chính sách ấy, người dân có khả năng sống tốt hơn và tự chủ hơn hay không. Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2027 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tuổi thọ trung bình đạt 76 và HDI đạt 0,83. Đây là những mục tiêu không chỉ phản ánh quy mô kinh tế mà còn cho thấy định hướng lấy chất lượng sống làm một thước đo quan trọng của phát triển.

Bắc Ninh đặt mục tiêu đến năm 2027 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt 7,84 triệu đồng/tháng, tuổi thọ trung bình 76 và HDI đạt 0,83. Đây là những mục tiêu không chỉ phản ánh quy mô kinh tế mà còn cho thấy định hướng lấy chất lượng sống làm một thước đo quan trọng của phát triển.

Chị Đỗ Thị Hà (tỉnh Nghệ An) công nhân tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn (xã Đại Đồng) cho biết: "Tôi còn nhớ đợt dịch Covid-19, có giai đoạn công nhân phải cách ly tại nhà, đợt bão Yagi cũng vậy, nhiều công nhân không thể đi làm, phải ở lại phòng trọ nhưng không ai bị đói vì chính quyền đã cử người tiếp tế, chăm lo cho công nhân. Đó là một trong những nguyên nhân để chúng tôi chọn gắn bó lâu dài với Bắc Ninh. Mong rằng, sắp tới thành phố Bắc Ninh tiếp tục có những chính sách quan tâm đời sống công nhân tốt hơn nữa".

Tại Đề án thành lập thành phố đã xác định rõ nhiều giải pháp, trong đó tập trung tạo cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập thông qua đào tạo nghề, đào tạo lại, chuyển đổi việc làm, đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, gắn với từng nhóm lao động và từng vùng phát triển; phát triển nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp, hướng tới những khu đô thị an sinh đồng bộ, nơi nhà ở đi cùng trường học, y tế, công viên, thương mại và các thiết chế văn hóa; kết nối, hỗ trợ những địa bàn còn khó khăn để người dân được tiếp cận tốt hơn với giáo dục, y tế, đào tạo nghề, việc làm và thị trường…

Bà Đào Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, từng giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bắc Ninh (cũ) cho biết: "Tại Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh, đã xác định tầm nhìn phát triển đến năm 2050 "Bắc Ninh là thành phố đáng sống đẳng cấp châu Á”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy quy mô phát triển càng lớn, tốc độ đô thị hóa càng nhanh thì yêu cầu về quản trị càng cao, nhất là trong việc bảo đảm các thành quả tăng trưởng được bao trùm và không tạo ra khoảng cách phát triển quá lớn giữa các khu vực, nhóm dân cư. Các trung tâm đô thị ngày càng phát triển nhanh, thu hút nguồn lực và tạo ra nhiều việc làm.

Trong khi đó, khu vực nông thôn, miền núi có điều kiện tự nhiên, hạ tầng, nhân lực và khả năng tiếp cận thị trường hạn chế có thể khó bắt kịp tốc độ chung. Vì vậy, cùng với đầu tư cho các cực tăng trưởng, Bắc Ninh cần có chính sách kết nối và hỗ trợ phù hợp để người dân ở vùng khó khăn có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm, dịch vụ công và thị trường. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm đến một nhóm dân cư đặc thù là công nhân và người lao động thu nhập thấp trong các khu công nghiệp, khu đô thị".

Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với hành trang là những nền tảng khá vững chắc về công tác an sinh xã hội và sự nhìn nhận, phân tích thấu đáo những tiềm năng, lợi thế, thách thức để đề ra giải pháp phù hợp. Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, công tác an sinh xã hội của Bắc Ninh giai đoạn tới sẽ tiếp tục có bước phát triển mới để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.