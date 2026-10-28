Bảo đảm minh bạch, khả thi trong xử lý vi phạm hành chính trên môi trường số

Sau hơn một năm triển khai xây dựng, Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (tỉnh Gia Lai) đã hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, sẵn sàng đưa vào khai thác.