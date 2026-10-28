Bảo đảm minh bạch, khả thi trong xử lý vi phạm hành chính trên môi trường số
Thảo luận tại Tổ 4 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị, Điện Biên và Đồng Nai) về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), các đại biểu đề nghị hoàn thiện quy định về thông báo, cung cấp chứng cứ vi phạm và xác định thời điểm nhận quyết định xử phạt điện tử; đồng thời, bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật để việc xử lý vi phạm hành chính trên môi trường số được thực hiện thống nhất, minh bạch và khả thi.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/bao-dam-minh-bach-kha-thi-trong-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-tren-moi-truong-so-10440926.html